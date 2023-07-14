وتعمل ميزة قفل الشاشة على تعطيل المدخلات التي تعمل باللمس، لذا عندما يشاهد المستخدمون الفيديو في وضع ملء الشاشة، لا يتعين عليهم القلق بشأن إيقاف التشغيل أو التخطي أو اختيار فيديو مقترح بطريق الخطأ.كما سيمكن للمستخدمين الذين لديهم وصول إلى الاختبار الضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة لتشغيل الميزة.ويجري يوتيوب كثيراً من الاختبارات الأخرى في الوقت الحالي، بما في ذلك طريقة للحد من استخدام تطبيقات منع المواد الإعلانية عبر تحذير المستخدمين بأن مشغل الفيديو سيتم حظره بعد ثلاثة فيديوهات إلا إذا عطل المستخدم مانع الإعلانات.