أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم لسنة 2023

أصدرت مجلة فوربس قائمة أندية كرة القدم الأكثر قيمةً سوقية وحافظ ريال مدريد على صدارة القائمة، فيما سيطرت الأندية الإنكليزية على بقية المراكز بشكلٍ كبير.

وأتى النادي الإسباني في المركز الأول بفضل ارتفاع قيمته 19% عن العام الماضي، لتبلغ قيمة علامته التجارية 1.014 مليار دولار، فضلاً عن صفقة مع شركة "سي في سي" لمدة 20 عام.



وضمت القائمة التي تصدرها المجلة سنوياً فرق كرة القدم الثلاثين الأعلى قيمة في العالم والتي بلغ متوسط قيمتها 2.17 مليار دولار هذا العام. وبالتالي اليكم قائمة أندية كرة القدم الأكثر قيمة في العالم خلال 2023: 1. ريال مدريد: 6.07 مليار دولار.

2. مانشستر يونايتد: 6.00 مليار دولار.

3. برشلونة: 5.51 مليار دولار.

4. ليفربول: 5.29 مليار دولار.

5. مانشستر سيتي: 4.99 مليار دولار.

6. بايرن ميونخ: 4.86 مليار دولار.

7. باريس سان جيرمان: 4.21 مليار دولار.

8. تشيلسي: 3.1 مليار دولار.

9. توتنهام هوتسبر: 2.8 مليار دولار.

10. أرسنال: 2.26 مليار دولار

