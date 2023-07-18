أثار حيرة السكان.. جسم غامض يظهر على أحد الشواطئ في أستراليا

وعُثر على الجسم المعدني العملاق من قبل السكان المحليين على شاطئ غرين هيد، على بعد حوالي 250 كيلومتراً شمال بيرث.وقالت الشرطة في بيان: "نريد طمأنة المجتمع إلى أننا نشارك بنشاط في جهد تعاوني مع مختلف الوكالات الحكومية والفيدرالية لتحديد أصل الجسم وطبيعته".وتحقق السلطات الولائية والفيدرالية، التي تشمل القوات العسكرية ووكالة الفضاء الأسترالية، في هذا الجسم، الذي يجري التعامل معه على أنه خطر، وقد طلبت الشرطة من الناس الابتعاد عنه بمسافة آمنة.وأفادت هيئة الإذاعة العامة الأسترالية بأن الأسطوانة يبلغ عرضها 2.5 متر، وطولها نحو 3 أمتار.وقال خبير الطيران، جيفري توماس، إن الجسم ربما كان خزّان وقود لصاروخ سقط في المحيط الهندي في مرحلة ما خلال الاثني عشر شهراً الماضية.وقالت وكالة الفضاء الأسترالية إنّ من المحتمل أن تكون الأسطوانة العملاقة قد سقطت من "مركبة إطلاق فضائية أجنبية"، وأنها ستتواصل مع وكالات دولية أخرى حولها.وإذا كانت أسطوانة وقود، يعتقد الخبراء أنها قد تكون من صاروخ هندي، ويمكن أن تحتوي على مواد سامة. ومن المأمول أن يؤكد الرقم التسلسلي أو رقم الكتالوغ ما إذا كان هذا هو الحال أو لا.وهناك بعض التكهنات بأن الأسطوانة ربما كانت جزءاً من MH370، وهي طائرة فُقدت قبالة الساحل الأسترالي الغربي عام 2014 وعلى متنها 239 راكباً، لكن توماس استبعد ذلك.