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3 علامات تدل على ان "واتس آب" مخترق.. تحقق من حسابك فورا
منوعات
2023-07-18 | 09:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
868 مشاهدة
نظرا لكونه خدمة المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، فإن "واتس آب" سيكون محط أنظار المتسللين لاختراق خصوصية المستخدمين.
وعلى الرغم من أن خبراء الأمان الخاص بالتطبيق يقدمون عددا من الإجراءات للحفاظ على أمان حسابات المستخدمين، إلا أن المحتالين الماكرين سيجدون باستمرار طرقا جديدة. وهم في النهاية يسعون وراء شيء واحد: المال.
في ما يلي بعض العلامات المنبهة الرئيسية التي تستحق أن تكون على دراية بها، وفقا للخبراء:
جهاز جديد على الأجهزة المتصلة
يتيح "واتس آب ويب" (WhatsApp Web) استخدام حسابك الخاص عبر الكمبيوتر لمراسلة الأصدقاء.
ولكن هذا يعني أيضا أن شخصا ما يمكن أن يسيء استخدامه لرؤية محادثاتك.
ولحسن الحظ، يمكنك رؤية قائمة بالأجهزة المتصلة بحسابك. وإذا رأيت أي أجهزة غير مألوفة مدرجة، فقد يعني ذلك أنك تعرضت للاختراق.
وهناك خيار لتسجيل الخروج منها في حالة حدوث ذلك، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- افتح "واتس آب" وانتقل إلى الإعدادات.
- انقر فوق الأجهزة المرتبطة. وهنا، سترى قائمة كاملة بالأجهزة التي يمكنها الوصول إلى حساب "واتس آب" الخاص بك.
- حدد أي جهاز غير مألوف واضغط على زر تسجيل الخروج.
- ابحث عن التغييرات الغريبة في حسابك.
إذا حدث شيء غريب في حسابك، فقد يكون هذا أيضا علامة على أن شخصا ما يتطفل
يمكن أن يتراوح هذا بين تغيير صورة ملفك الشخصي بشكل عشوائي، إلى الرسائل التي يتم إرسالها إلى الأصدقاء الذين لم تتواصل معهم.
"واتس آب" بطيء
يمكن أن تكون التطبيقات البطيئة مؤشرا على تثبيت برامج التجسس، وهو أمر لا يقتصر على "واتس آب".
وهذا هو الحال بشكل خاص إذا كانت التطبيقات الأخرى تعمل بشكل جيد.
ماذا تفعل إذا لاحظت تغييرات
إذا كنت مقتنعا أن شخصا ما يمكنه الوصول إلى حسابك عندما لا ينبغي له ذلك، فقد يكون من الجيد إعادة ضبط التطبيق.
وتأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أي شيء هام، مثل الصور ومقاطع الفيديو. ثم قم بإلغاء تثبيت التطبيق وحذفه، وتنزيله وإعادة تثبيته مرة أخرى.
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