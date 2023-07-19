Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انفجارات في سماء دمشق وحديث عن "عدوان إسرائيلي"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

سيدات عربيات سفيرات العلامات التجارية العالمية

منوعات

2023-07-19 | 02:49
سيدات عربيات سفيرات العلامات التجارية العالمية
153 مشاهدة

مع تزايد اهتمام العلامات التجارية العالمية الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط، أصبحت هؤلاء السيدات العربيات سفيرات لأبرز دور الأزياء وشركات التجميل العالمية.


منى زكي
L’Oréal Paris

في فبراير/ شباط 2021، أعلنت شركة (L’Oréal Paris) الفرنسية لمنتجات العناية الشخصية، عن اختيار منى زكي متحدثة جديدة باسمها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعلنت عن ظهورها في إعلاناتها التجارية المصممة لمجموعتها من منتجات التجميل، والعناية بالبشرة، والعناية بالشعر.
في حين فازت زكي، التي تعمل سفيرة لليونيسف منذ عام 2017، بالعديد من الجوائز، مثل جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وموريكس دور 2017. وتشتهر منى زكي بأدوارها في الأعمال الفنية التي تناصر المرأة، مثل دم الغزال (2005) واحكي يا شهرزاد (2009)، وتحت الوصاية (2023).
 


نانسي عجرم
Tiffany & Co

في فبراير/ شباط 2023، عُينت المغنية اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم، سفيرة جديدة للعلامة التجارية لشركة (.Tiffany & Co).
وتسير عجرم على خُطى نجوم هوليوود: بيونسيه ، وآنيا تايلور جوي، وغال غادوت، وتريسي إليس روس. ويُذكر أن المغنية سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة. كما فازت بعدد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، مثل: جائزة الموسيقى العالمية لعام 2008 عن فئة أفضل الفنانين تحقيقًا للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط عبر ألبومها "بتفكر في إيه"، مما جعلها أصغر عربية تفوز بجائزة الموسيقى العالمية (World Music Award).
 


ياسمين صبري
Cartier

اختيرت الممثلة المصرية ياسمين صبري في عام 2020، لتكون أحدث سفيرة لشركة الجواهر الفرنسية الفاخرة (Cartier) ومجموعتها. (Panthère de Cartier)
وظهرت صبري في عرض أزياء (Into The Wild)إلى جانب عارضة الأزياء الإيطالية ماريا كلارا بوسكونو، والممثلة أنابيل واليس، وإيلا بالينسكا، وتشانغ شين، والمغنية كارين موك. بدأت صبري عملها في التمثيل عام 2013، عندما ظهرت في البرنامج المصري خطوات الشيطان. ثم انضمت إلى طاقم عمل مسلسلي جبل الحلال (2014) وطريقي (2015).
 


سلمى أبو ضيف
Valentino

تعاونت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف مع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة (Maison Valentino) للمرة الأولى في عام 2020، ثم تعاونت معها مجددًا في منتصف عام 2021، للترويج لحملة إطلاق حقيبة (Rockstud Alcove).
في عام 2021، ظهرت الممثلة في حملة دار الأزياء (ValentinoDiVas). وقد بدأت أبو ضيف، سفيرة الأمم المتحدة للمساعدات الدولية، حياتها المهنية عارضة للأزياء بعمر 20 عامًا، قبل أن تظهر على شاشة التلفاز لأول مرة في عام 2017، في مسلسلي "حلاوة الدنيا" و"لا تطفئ الشمس" الرمضانيين. رُشحت الممثلة لجائزة (Nickelodeon Kids’ Choice Awards) عن فئة النجمة الصاعدة المفضلة في عام 2019. وعملت كذلك مع (L’Oréal) و(Chaumet) و(MAC Cosmetics) و(Bulgari) و(.Tiffany & Co).
 


ميلا الزهراني
Boucheron

أعلنت دار الجواهر والساعات الفرنسية الفاخرة (Boucheron) التابعة لشركة الأزياء الفرنسية متعددة الجنسيات (Kering) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عن اختيار الممثلة ميلا الزهراني المولودة في الرياض، سفيرتها المحلية الجديدة.
وعُرفت الزهراني بمشاركتها في مسلسلي بنات الملاكمة (2018) وفندق الأقدار (2021) وفيلم تشيللو (2022). كما رُشحت الممثلة السعودية للفوز بجائزة في مهرجان البندقية السينمائي، عن دورها في فيلم المرشحة المثالية الذي صدر في عام 2019 وأخرجته المخرجة السعودية هيفاء المنصور.
 


تارا عماد
CHANEL

في مايو/ أيار 2023، عينت تارا عماد التي تعود أصولها إلى مصر ومونتينيغرو، أول سفيرة لعطور دار الأزياء (CHANEL) ومستحضرات التجميل في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الخطوة بعد اختيارها من قبل دار الأزياء الفرنسية الفاخرة في عام 2022، لتصبح أول عارضة أزياء مصرية وشرق أوسطية تظهر في إعلاناتها. في حين بدأت عماد حياتها المهنية بالعمل عارضة أزياء بعمر 14 عامًا، كما مثّلت في مسلسل الجامعة (2011) ثم في مسلسل صاحب السعادة (2014) وتراب الماس (2018) والفيل الأزرق 2 (2020).
 


إيمان همام
Estée Lauder

بدأت عارضة الأزياء الشهيرة إيمان همام أولى حملاتها الإعلانية مع (Estée Lauder) في يوليو/ تموز 2023.
وقد ظهرت همام المنحدرة من أصول مغربية ومصرية، في عروض الأزياء منذ عام 2013، وتعاونت مع علامات تجارية مثل (Givenchy) و(Hermes) و(CHANEL) و(Valentino). كما ظهرت في حملات إعلانية لكل من (.Tiffany & Co) و(CHANEL) و(Versace) و(Fendi) و(Moschino) و(Calvin Klein) وهي سفيرة عالمية للمنظمة غير الربحية (She’s the First). كذلك فازت في عام 2020، بجائزة سيدات العام الصادرة عن مجلة (Harper’s Bazaar) نظير دفاعها عن النساء اليافعات.
 


رزان جمّال
Dior
عملت الممثلة اللبنانية البريطانية رزان جمّال سفيرة لمجموعة الأزياء النسائية التي طرحتها دار الأزياء (Dior) في منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ونشرت الدار صورًا للممثلة مرتدية تصاميم من مجموعة ماريا غراتسيا كيوري للأزياء الجاهزة.
بدأت جمّال، التي ترعرعت في لبنان، مسيرتها المهنية في العمل في الإعلانات التجارية منذ صباها، قبل التوجه إلى التمثيل. وظهرت لأول مرة عام 2010 في فيلم كارلوس، الفائز بجائزة غولدن غلوب للمخرج أوليفييه أساياس الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي. كما تشتهر بدورها في مسلسل ما وراء الطبيعة (2020) الذي يعرض على منصة نتفليكس، والمسلسل العربي على منصة شاهد، الثمن (2023). وكانت جمّال وجه دار أزياء (CHANEL) في منطقة الشرق الأوسط.
 




>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 

فن وثقافة

منوعات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
بالمختزل
Play
بالمختزل
نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١٣ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-18
Play
نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١٣ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-18
Morning Live
Play
Morning Live
الصم والبكم في العراق - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-18
Play
الصم والبكم في العراق - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. جسر ديالى - الحلقة ٦١ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-18
Play
بغداد.. جسر ديالى - الحلقة ٦١ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-18
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الصيدلي - الحلقة ١٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-17
Play
الفنان احمد الصيدلي - الحلقة ١٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-17
Play
نشرة ١٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-17
خط أحمر
Play
خط أحمر
مئات الملايين حصيلة خمسة عمليات لعصابة سطو مسلح في البصرة - الحلقة ١٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-16
Play
مئات الملايين حصيلة خمسة عمليات لعصابة سطو مسلح في البصرة - الحلقة ١٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-16
عشرين
Play
عشرين
الصحة في العراق.. عليل يداوي العليل - الحلقة ١٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-16
Play
الصحة في العراق.. عليل يداوي العليل - الحلقة ١٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-16
رحال
Play
رحال
مزار سيدنا الحر الرياحي في كربلاء - الحلقة ١١ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-15
Play
مزار سيدنا الحر الرياحي في كربلاء - الحلقة ١١ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-15
Play
من ١٥ الى ٢١ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-15
Biotic
Play
Biotic
هل حقا يؤدي الاكتئاب الى السمنة؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-14
Play
هل حقا يؤدي الاكتئاب الى السمنة؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-14
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
Play
بالمختزل
نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١٣ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-18
Play
نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١٣ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-18
Morning Live
Play
Morning Live
الصم والبكم في العراق - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-18
Play
الصم والبكم في العراق - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. جسر ديالى - الحلقة ٦١ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-18
Play
بغداد.. جسر ديالى - الحلقة ٦١ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-18
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الصيدلي - الحلقة ١٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-17
Play
الفنان احمد الصيدلي - الحلقة ١٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-17
Play
نشرة ١٧ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-17
خط أحمر
Play
خط أحمر
مئات الملايين حصيلة خمسة عمليات لعصابة سطو مسلح في البصرة - الحلقة ١٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-16
Play
مئات الملايين حصيلة خمسة عمليات لعصابة سطو مسلح في البصرة - الحلقة ١٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-16
عشرين
Play
عشرين
الصحة في العراق.. عليل يداوي العليل - الحلقة ١٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-16
Play
الصحة في العراق.. عليل يداوي العليل - الحلقة ١٥ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-16
لقطات
Play
لقطات
السحر السفلي.. من يستعمله و ما غايته ؟ | 52 دقيقة
16:00 | 2023-07-15
Play
السحر السفلي.. من يستعمله و ما غايته ؟ | 52 دقيقة
16:00 | 2023-07-15
رحال
Play
رحال
مزار سيدنا الحر الرياحي في كربلاء - الحلقة ١١ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-15
Play
مزار سيدنا الحر الرياحي في كربلاء - الحلقة ١١ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-15
Play
من ١٥ الى ٢١ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-15
احتمال وارد
احتمال وارد
استبعد
استبعد
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.