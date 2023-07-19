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سيدات عربيات سفيرات العلامات التجارية العالمية
منوعات
2023-07-19 | 02:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
فوربس - الشرق الاوسط
153 مشاهدة
مع تزايد اهتمام العلامات التجارية العالمية الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط، أصبحت هؤلاء السيدات العربيات سفيرات لأبرز دور الأزياء وشركات التجميل العالمية.
منى زكي
L’Oréal Paris
في فبراير/ شباط 2021، أعلنت شركة (L’Oréal Paris) الفرنسية لمنتجات العناية الشخصية، عن اختيار منى زكي متحدثة جديدة باسمها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعلنت عن ظهورها في إعلاناتها التجارية المصممة لمجموعتها من منتجات التجميل، والعناية بالبشرة، والعناية بالشعر.
في حين فازت زكي، التي تعمل سفيرة لليونيسف منذ عام 2017، بالعديد من الجوائز، مثل جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وموريكس دور 2017. وتشتهر منى زكي بأدوارها في الأعمال الفنية التي تناصر المرأة، مثل دم الغزال (2005) واحكي يا شهرزاد (2009)، وتحت الوصاية (2023).
نانسي عجرم
Tiffany & Co
في فبراير/ شباط 2023، عُينت المغنية اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم، سفيرة جديدة للعلامة التجارية لشركة (.Tiffany & Co).
وتسير عجرم على خُطى نجوم هوليوود: بيونسيه ، وآنيا تايلور جوي، وغال غادوت، وتريسي إليس روس. ويُذكر أن المغنية سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة. كما فازت بعدد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، مثل: جائزة الموسيقى العالمية لعام 2008 عن فئة أفضل الفنانين تحقيقًا للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط عبر ألبومها "بتفكر في إيه"، مما جعلها أصغر عربية تفوز بجائزة الموسيقى العالمية (World Music Award).
ياسمين صبري
Cartier
اختيرت الممثلة المصرية ياسمين صبري في عام 2020، لتكون أحدث سفيرة لشركة الجواهر الفرنسية الفاخرة (Cartier) ومجموعتها. (Panthère de Cartier)
وظهرت صبري في عرض أزياء (Into The Wild)إلى جانب عارضة الأزياء الإيطالية ماريا كلارا بوسكونو، والممثلة أنابيل واليس، وإيلا بالينسكا، وتشانغ شين، والمغنية كارين موك. بدأت صبري عملها في التمثيل عام 2013، عندما ظهرت في البرنامج المصري خطوات الشيطان. ثم انضمت إلى طاقم عمل مسلسلي جبل الحلال (2014) وطريقي (2015).
سلمى أبو ضيف
Valentino
تعاونت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف مع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة (Maison Valentino) للمرة الأولى في عام 2020، ثم تعاونت معها مجددًا في منتصف عام 2021، للترويج لحملة إطلاق حقيبة (Rockstud Alcove).
في عام 2021، ظهرت الممثلة في حملة دار الأزياء (ValentinoDiVas). وقد بدأت أبو ضيف، سفيرة الأمم المتحدة للمساعدات الدولية، حياتها المهنية عارضة للأزياء بعمر 20 عامًا، قبل أن تظهر على شاشة التلفاز لأول مرة في عام 2017، في مسلسلي "حلاوة الدنيا" و"لا تطفئ الشمس" الرمضانيين. رُشحت الممثلة لجائزة (Nickelodeon Kids’ Choice Awards) عن فئة النجمة الصاعدة المفضلة في عام 2019. وعملت كذلك مع (L’Oréal) و(Chaumet) و(MAC Cosmetics) و(Bulgari) و(.Tiffany & Co).
ميلا الزهراني
Boucheron
أ
علنت دار الجواهر والساعات الفرنسية الفاخرة (Boucheron) التابعة لشركة الأزياء الفرنسية متعددة الجنسيات (Kering) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عن اختيار الممثلة ميلا الزهراني المولودة في الرياض، سفيرتها المحلية الجديدة.
وعُرفت الزهراني بمشاركتها في مسلسلي بنات الملاكمة (2018) وفندق الأقدار (2021) وفيلم تشيللو (2022). كما رُشحت الممثلة السعودية للفوز بجائزة في مهرجان البندقية السينمائي، عن دورها في فيلم المرشحة المثالية الذي صدر في عام 2019 وأخرجته المخرجة السعودية هيفاء المنصور.
تارا عماد
CHANEL
في مايو/ أيار 2023، عينت تارا عماد التي تعود أصولها إلى مصر ومونتينيغرو، أول سفيرة لعطور دار الأزياء (CHANEL) ومستحضرات التجميل في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الخطوة بعد اختيارها من قبل دار الأزياء الفرنسية الفاخرة في عام 2022، لتصبح أول عارضة أزياء مصرية وشرق أوسطية تظهر في إعلاناتها. في حين بدأت عماد حياتها المهنية بالعمل عارضة أزياء بعمر 14 عامًا، كما مثّلت في مسلسل الجامعة (2011) ثم في مسلسل صاحب السعادة (2014) وتراب الماس (2018) والفيل الأزرق 2 (2020).
إيمان همام
Estée Lauder
بدأت عارضة الأزياء الشهيرة إيمان همام أولى حملاتها الإعلانية مع (Estée Lauder) في يوليو/ تموز 2023.
وقد ظهرت همام المنحدرة من أصول مغربية ومصرية، في عروض الأزياء منذ عام 2013، وتعاونت مع علامات تجارية مثل (Givenchy) و(Hermes) و(CHANEL) و(Valentino). كما ظهرت في حملات إعلانية لكل من (.Tiffany & Co) و(CHANEL) و(Versace) و(Fendi) و(Moschino) و(Calvin Klein) وهي سفيرة عالمية للمنظمة غير الربحية (She’s the First). كذلك فازت في عام 2020، بجائزة سيدات العام الصادرة عن مجلة (Harper’s Bazaar) نظير دفاعها عن النساء اليافعات.
رزان جمّال
Dior
عملت الممثلة اللبنانية البريطانية رزان جمّال سفيرة لمجموعة الأزياء النسائية التي طرحتها دار الأزياء (Dior) في منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ونشرت الدار صورًا للممثلة مرتدية تصاميم من مجموعة ماريا غراتسيا كيوري للأزياء الجاهزة.
بدأت جمّال، التي ترعرعت في لبنان، مسيرتها المهنية في العمل في الإعلانات التجارية منذ صباها، قبل التوجه إلى التمثيل. وظهرت لأول مرة عام 2010 في فيلم كارلوس، الفائز بجائزة غولدن غلوب للمخرج أوليفييه أساياس الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي. كما تشتهر بدورها في مسلسل ما وراء الطبيعة (2020) الذي يعرض على منصة نتفليكس، والمسلسل العربي على منصة شاهد، الثمن (2023). وكانت جمّال وجه دار أزياء (CHANEL) في منطقة الشرق الأوسط.
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