ملياردير مسلم يعتزم تحويل مجمع ترفيهي إلى مسجد في لندن

ووفق وسائل إعلام بريطانية، إن آصف عزيز الملياردير البالغ من العمر 56 عام، سيتولى تحويل المجمع الترفيهي ‏‏"تروكاديرو‏‎" (Trocadero) ‎الذي يعد معلما رئيسيا في وسط العاصمة لندن إلى مسجد ضخم مكون من ‏‏3 طوابق ويتسع لما يقرب من 390 مصلى.في عام 2020، تقدم عزيز بطلب لبناء مسجد يتسع لألف شخص لكن مجلس وستمنستر، رفض طلبه ‏بعد اعتراض شديد من السكان، ومن جماعات اليمين المتطرف، إلا أن مجلس المدينة عاد ووافق على ‏إقامة المسجد من 3 طوابق يستوعب 390 مصليا‎.‎وقال متحدث باسم المجلس "وافقت لجنة التخطيط التابعة للمجلس في أيار 2023 على طلب قدمته ‏شركة كريتيريون كابيتال (التي يشغل عزيز منصب رئيسها التنفيذي) لتحويل جزء من تروكاديرو لندن إلى ‏مسجد".ووفقا للتقرير سيتم بناء المسجد من خلال مؤسسة عزيز الخيرية المالكة للبناء ومن المتوقع ان يطلق ‏على المسجد الذي سيتمم افتتاحه خلال شهور قليلة "مسجد بيكاديللي".‏واشترى آصف عزيز تروكاديرو مقابل أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني في عام 2005، ‏وافتتح جزء من المبنى كفندق عام 2020‏‎.‎ويتكون المجمع من أبنية تاريخية عدة كما يضم مطعم شهير، بإضافة لمراكز ترفيهية ومراكز البيع ‏والتسوق الى جانب الفندق.‏تسمية المبنى التاريخي تعود لمعركة تروكاديرو المعروفة بأنها الوحيدة في الغزو الفرنسي لإسبانيا 31 ‏أب عام 1823 بهدف دعم الملك الإسباني فرناندو السابع، وانتصرت فيها الجيوش الفرنسية على ‏القوات الإسبانية وأعادت الحكم المطلق للملك‎.‎وولد عزيز في مالاوي عام 1967، ويشتهر في بريطانيا بلقب "مستر ويست أند" في إشارة للمنطقة التي ‏يركز استثماراته العقارية فيها بوسط العاصمة البريطانية‎.‎