مع ارتفاع درجات الحرارة.. اليكم بعض النصائح لحماية الأطفال من ضربات الشمس

• اختيار الوقت المناسب للتعرض لأشعة الشمس وتجنب تعرضهم خلال ساعات الذروة وهي التالية: من 10 صباحاً حتى 4 عصراً لأنها أوقات تسبب ضربة شمس وحروق الجلد.• تزويدهم بالماء والمشروبات والعصائر الطبيعية بشكل مستمر لترطيب الجسم والتعويض على ما يفقده من سوائل وتناول طعام صحي متوازن وأغذية غنية بالسوائل مثل البطيخ.• من المهم ارتداء القبعات والنظارات الشمسية الواقية وتغطية الكتفين للحماية من حروق الشمس، وعدم الاسترخاء تحت أشعة الشمس فترة طويلة لأنها قد تؤدي إلى جفاف وحروق وضربة شمس.• وضع واقي شمس بعامل حماية 15+ بشكل كبير وإعادة وضعه كل ساعتين بالأخص بعد السباحة أو اللعب أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. تكرار استخدام كريم الوقاية من الشمس مهم جدا لأن مفعوله يزول خلال فترة معينة.• تجنب ترك الأطفال أو الرضع في السيارات بمفردهم وبدون رقابة، خاصًة إذا كانت تتعرض لأشعة الشمس الساطعة.من الضروري جدا اتباع هذه التعليمات لتجنب العواقب مثل الإصابة بالجفاف وضربات الشمس، وتفاقم الأمر إلى الإصابة بسرطان الجلد.