له وجهين مختلفين.. علماء الفلك يرصدون نجما غريب المظهر

والنجم الذي أطلق عليه اسم جانوس، وهو مشتق من اسم إله روماني، يتميز بوجهين.وتم تفصيل النجم في دراسة جديدة بقيادة علماء الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية إيلاريا كايازو، باحثة ما بعد الدكتوراه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "يتغير سطح النجم تماما من جانب إلى آخر، عندما أعرض الملاحظات على الناس يصابون بالذهول."ويمكن أن تكون طبيعة النجم الغريبة ناتجة عن وجود مجال مغناطيسي صغير مما يخلق "عدم تجانس" في درجة الحرارة أو الضغط على السطح.وأكدت البيانات أن جانوس يدور حول محوره كل 14.97 دقيقة.