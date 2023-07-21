سعرها قد يصل لـ25 ألف دولار وبيع 100 دمية كل دقيقة!.. حقائق "مثيرة" عن دمية باربي

فيلم Barbie شارك في كتابته وإخراجه غريتا جيرويج، وبطولة مارجوت روبي في دور باربي، وريان جوسلينج في دور كين، وإليك ما تحتاج إلى معرفته عن الدمية التي غير عالم صناعة الدمى للأبد.1- دمية باربي مستوحاة من دمية جنسيةعلى الرغم من أن باربي تستهدف الأطفال، إلا أن مصدر إلهام اللعبة كان موجهاً للبالغين: وهي دمية جنسية ألمانية اسمها ليلي، كانت ليلي في الأصل شخصية كرتونية في صحيفة ألمانية. غالباً ما يتم تصويرها بملابس كاشفة.أصبحت ليلي ذات شعبية كبيرة، وفي عام 1955 تم تحويلها إلى دمية بلاستيكية وبيعها في المتاجر.خلال هذا الوقت، كانت روث هاندلر تبحث عن منتج مذهل لشركة ماتيل الأمريكية للألعاب التي أسستها مع زوجها إليوت هاندلر.اعتقدت روث هاندلر أن دمية بالغة تلهم الفتيات بنفس الطريقة التي تشجع بها شخصيات رجال الإطفاء والجنود الأولاد. ومع ذلك، لم يعتقد آخرون في الشركة أن الأطفال يرغبون في اللعب بدمية تبدو شخصية ناضجة وليست طفلة كما كان شائعاً في ذلك الوقت. لكن حين رأى زوجها دمية ليلي. غير رأيه وأصبحت أيضاً نموذجاً لباربي.رفع غرينر وهوسر، صانعا دمية ليلي، دعوى قضائية ضد شركة ماتيل لانتهاك حقوق النشر في عام 1961. وبعد عامين تمت تسوية القضية خارج المحكمة، وفي عام 1964 حصلت شركة ماتيل على براءات الاختراع وحقوق النشر الخاصة بالدمية.2- باربي اسمها الكامل "باربرا ميليسنت روبرتس"سُميت باربي على اسم باربرا، ابنة روث وإليوت هاندلر. شاركت باربرا في حفل تخليد يد باربي وآثار أقدامها بالأسمنت في هوليوود بوليفارد في عام 2002.3- صممت من قبل مهندس كان يعمل في البنتاغون مات منتحراًبدأ جاك رايان حياته المهنية كمهندس، حيث صنع صواريخ للبنتاغون، ولكن في النهاية استأجرته شركة ماتيل بسبب خبرته ومعرفته بالمواد، بمعنى أنه سيكون قادراً على صنع ألعاب عالية الجودة تعمل بشكل جيد، وساعدت تصميماته في منح باربي خصرها القابل للالتواء والتحرك فوق مفاصل الركبة.عمل رايان في شركة ماتيل 20 عاماً، وأصبح نائب رئيس الشركة للبحث والتطوير، ثم عمل لاحقاً مستشاراً للشركة، توترت علاقة رايان مع الشركة، وفي عام 1980 رفع دعوى قضائية ضد شركة ماتيل، ولكن القضية تمت تسويتها خارج المحكمة، وفي عام 1991 مات جاك منتحراً بمسدسه.4- كانت دمية باربي محط جدل دائماً بسبب شكلها و"تصرفاتها"منذ سبعينيات القرن الماضي، تعرضت باربي لانتقادات بسبب تشجيعها الأطفال على نمط الحياة المادية، مثل تكديس السيارات والمنازل والملابس.كما تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب شكل جسمها غير الواقعي، واستجابت شركة Mattel وقامت بتغيير قالب الجسم لباربي في عدة مناسبات. في مطلع القرن الحادي والعشرين، أُعطيت الدمية ثدياً أصغر، وخصراً أوسع، ووركاً أنحف، وفي عام 2016 أصدرت الشركة ثلاثة أحجام إضافية من باربي: صغيرة وطويلة وممتلئة.5- شجعت باربي الأطفال على عدم الأكل!إن جعل صورة الجسد أكثر سوءاً هو جزء من تاريخ باربي. جاءت نسخة باربي عام 1965 مع كتابها الخاص جداً بعنوان "كيفية إنقاص الوزن" ، والذي تضمن نصائح مثل "لا تأكل".لقد جاءت أيضاً بميزان حمام، وكان الميزان يوضح أن وزن باربي 110 أرطال. وبما أن طولها لو كانت شخصاً حقيقياً سيكون 5 أقدام و 9 بوصات؛ مما يجعل باربي أقل من الوزن الطبيعي بحوالي 35 رطلاً.6- باربي هي أول دمية تطلق إعلاناً موجهاً للأطفالحتى قبل طرحها في الأسواق أثارت باربي الجدل بسبب هيئتها الأنثوية غير المعهودة بالنسبة لدمى الأطفال في ذلك الوقت، وفي دراسة قامت بها الشركة عام 1958 لمعرفة رأي الجمهور، أبدى الكثير من الأمهات والآباء امتعاضهم من تصميم وشكل باربي.لكن شركة ماتيل تحايلت على هذه المشكلة من خلال الإعلان عن باربي مباشرة للأطفال عبر التلفزيون. في الواقع، أصبحت الشركة من رعاة برنامج الأطفال Mickey Mouse Club في عام 1955، لتصبح أول شركة ألعاب تبث إعلانات تجارية للأطفال.7- 100 دمية يتم بيعها كل دقيقةربما مضى أكثر من 60 عاماً على طرحها في الأسواق، لكن باربي لا تزال تحقق نجاحاً منقطع النظير، فهناك 58 مليون دمية تُباع كل عام، أي حوالي 100 دمية كل دقيقة، لأشخاص في 150 دولة حول العالم.في الربع الأخير من عام 2019، قالت شركة ماتيل في فبراير/شباط إن المبيعات زادت بنسبة 9٪ لتصل إلى 1.2 مليار دولار في عام 2019 بأكمله، وهو أعلى إجمالي مبيعات في السنوات الست الماضية.8- سعرها قد يصل لـ25 ألف دولاربيعت أول دمية باربي مقابل 3 دولارات، لكن في هذه الأيام، من المحتمل أن تجلب النسخة الأصلية والتي لاتزال في حالة المصنع، ما يقرب من 25 ألف دولار في المزاد. ويتم بيعها بانتظام على موقع eBay ومن خلال العديد من متاجر التجزئة القديمة.9- منزل باربي يمكن أن يكلف ملايين الدولاراتمن ضمن اكسسوارت باربي والأشياء الإضافية التي يمكن أن يشتريها الأطفال لدمية باربي هي الملابس والأحذية والسيارة وكذلك "منزل أحلام باربي"، والذي لو كان منزلاً حقيقياً ستكون قيمته حوالي 16 مليون دولار. يحتوي المنزل المكون من ثلاثة طوابق على سبع غرف، ومصعد، ومرآب، ومسبح.10- عملت باربي في 250 وظيفة وكانت سابقة لعصرهاكانت أول وظيفة لباربي هي عارضة أزياء. لكن منذ ذلك الحين، عملت الدمية في أكثر من 250 وظيفة. ووفقاً لرغبة مخترعة شخصية باربي "روث هاندلر" في إلهام الفتيات الصغيرات، وغالباً ما كانت باربي سابقة لعصرها.في عام 1965، أي قبل حوالي 13 عاماً من قبول النساء في فريق رواد الفضاء في وكالة ناسا، قدمت ماتيل رائدة الفضاء باربي. وفي عام 2022، تم نقل دميتين من باربي إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من جهد لتشجيع الفتيات على متابعة وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمجالات الأخرى.أصبحت باربي طبيبة في عام 1973، عندما كان أقل من 10% من الأطباء من النساء. وظهرت نسخة أيضاً وهي ترتدي ملابس الجيش في عام 1989. لكن الوظيفة التي لم تشغلها باربي هي الأم.