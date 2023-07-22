نفوق 2000 طير بطريق على سواحل أوروغواي

وأوضحت مسؤولة إدارة الحياة البرية في وزارة البيئة في الأوروغواي، كارمن ليزاغوين، أن طيور البطريق الماجلانية هذه، ومعظمها صغيرة السن، نفقت في المحيط الأطلسي وحملتها التيارات البحرية إلى سواحل مقاطعات كانيلونيس ومالدونادو وروتشا.وأشارت إلى أن 90 في المئة من الطيور الصغيرة تصل من دون مخزون دهني وبمعدة فارغة، مؤكدةً أن الفحوص التي أجريت لمعرفة ما إذا كانت مصابة بإنفلونزا الطيور جاءت سلبية.وتعشش الطيور المنتمية إلى هذا النوع من البطريق في جنوب الأرجنتين وتهاجر شمالاً سعياً إلى المياه الدافئة خلال فصل الشتاء الجنوبي، ويمكن أن تصل إلى سواحل ولاية إسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازيل.ورأت ليزاغوين، أن من الطبيعي أن تنفق نسبة معينة، لكن ليس بهذا القدر، مذكّرة بأن ظاهرة مماثلة سجّلت العام المنصرم في البرازيل ولم يُعرف سببها أيضاً.ويعتبر دعاة الحفاظ على البيئة، أن نفوق طيور البطريق الماجلانية يعود إلى الصيد الجائر وغير القانوني.