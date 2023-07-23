"قريباً سنودع كل الطيور".. ماسك يثُير الجدل بشأن شعار تويتر

السومرية نيوز – منوعات



قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب على المنصة التي يملكها "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".



وأضاف ماسك في تغريدة نشرها اليوم الأحد "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا". وأضاف ماسك في تغريدة نشرها اليوم الأحد "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا".