اليابان تصنع مركبة فضائية مأهولة لإرسالها إلى القمر

وقد أطلق على المشروع اسم "الطراد القمري"، ولا تزال المؤسستان اليابانيتان تعملان على تحقيقه على مدى أعوام.ويقضي المشروع بتصنيع المركبة القمرية السداسية العجلات المزودة ببطاريات شمسية، وتخصص المركبة للسير على سطح القمر ودراسة تضاريسه. أما شركة Mitsubishi Heavy Industries فتتولى المسؤولية عن تكنولوجيات البقاء وخلق ظروف الراحة داخل المركبة القمرية المأهولة.ويتوقع أن يبلغ طول المركبة 6 أمتار، وعرضها 5.2 متر، وارتفاعها 3.8 متر. وستبلغ مساحتها الداخلية 13 مترا مربعا، وفيها كرسيان لرائدي الفضاء. أما البطارية الكهربائية التي تحملها المركبة فستسمح لها بقطع مسافة 1000 كيلومتر على سطح القمر دون أن تشحن بطاريتها.وكانت شركة "هوندا موتور" وشركة Bridgestone المصنعة للإطارات قد انضمتا إلى المشروع في وقت سابق.ويتوقع أن تنطلق البعثة القمرية باستخدام المركبة المأهولة الحديثة عام 2029. وتعمل شركة Mitsubishi Heavy Industries كذلك على تصنيع الروفر القمري غير المأهول الذي يمكن أن يطلق إلى القمر عام 2025. لجمع المعلومات استعدادا لتحقيق مشروع "الطراد القمري".