بعد اكتشاف خيانته.. أسترالية تنتقم من عريسها في ليلة زفافهما

وذكرت صحيفة mirror البريطانية أن العروس الأسترالية اكتشفت خيانة حبيبها عندما قرأت رسائل نصية وشاهدت صورا يتبادلها مع امرأة أخرى، بعضها كانت ذات تواريخ قديمة، وأخرى كانت قبل أيام من زفافهما.ورغم أن صديقة العروس نصحتها بمواجهته عندما حكت لها الأمر، فإنها آثرت تأجيل المواجهة لحين الزفاف وفضحه أمام الحضور، إذ رأت ما ستفعله هو العدل.وعندما أتي اليوم الموعود وبعد مرور بعض الوقت وأمام عشرات الحضور، أخرجت العروس هاتفها وقرأت الرسائل النصية التي أرسلها إلى الفتاة الأخرى قبل زفافهما، وحكت جميع ما اكتشفته.ووفقا للصحيفة، تشكلت نظرات الصدمة على وجه أهل العريس وأصدقائه الذين شعروا بالخجل بشأن ما فعله، ثم تركت العروس الزفاف ورحلت.