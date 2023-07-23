من جديد.. رائد الفضاء الإماراتي يوثق صورة من فوق سماء العراق

التقطت هذه الصورة بكاميرا عدستها 400 ملم لطائرة تحلق في سماء العراق أثناء مرورنا فوقها ✈️
الطائرات التجارية تحلق عادةً على ارتفاع 10 كم تقريبًا عن سطح الأرض، بينما يفوق ارتفاع محطة الفضاء الدولية هذا الرقم بـ 40 مرة. pic.twitter.com/MjkiqjqBxd
— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) July 23, 2023
التقطت هذه الصورة بكاميرا عدستها 400 ملم لطائرة تحلق في سماء العراق أثناء مرورنا فوقها ✈️
الطائرات التجارية تحلق عادةً على ارتفاع 10 كم تقريبًا عن سطح الأرض، بينما يفوق ارتفاع محطة الفضاء الدولية هذا الرقم بـ 40 مرة. pic.twitter.com/MjkiqjqBxd