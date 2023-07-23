من جديد.. رائد الفضاء الإماراتي يوثق صورة من فوق سماء العراق

التقطت هذه الصورة بكاميرا عدستها 400 ملم لطائرة تحلق في سماء العراق أثناء مرورنا فوقها ✈️

الطائرات التجارية تحلق عادةً على ارتفاع 10 كم تقريبًا عن سطح الأرض، بينما يفوق ارتفاع محطة الفضاء الدولية هذا الرقم بـ 40 مرة. pic.twitter.com/MjkiqjqBxd — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) July 23, 2023

وبحسب صورة نشرها النيادي على حسابة في "تويتر" علق عليها" التقطت هذه الصورة بكاميرا عدستها 400 ملم لطائرة تحلق في سماء العراق أثناء مرورنا فوقها ".وإضاف، "الطائرات التجارية تحلق عادةً على ارتفاع 10 كم تقريبًا عن سطح الأرض، بينما يفوق ارتفاع محطة الفضاء الدولية هذا الرقم بـ 40 مرة".والنيادي هو ثاني إماراتي يذهب في رحلة إلى الفضاء، بعد مواطنه هزاع المنصوري الذي استمر لثمانية أشهر في رحلة بمحطة الفضاء الدولية في عام 2019.