جريمة تهز الديوانية.. "تيك توك" يتسبب بإنهاء حياة طفلة على يد والدها

اب يقتل ابنته ذات العشر سنوات لأنها ظهرت في التكتوك!!

اذا كان الزاني الغير محصن لا يُقتل في الاسلام وهو زانٍ فكيف تقتل من أجل ظهورها في التكتوك بالاضافة الى انها طفلة غير مكلفة!!



هل سنرى ضجة كبيرة واثارة للجدل حول هذه الجريمة ام سيكتفون بالمشاهدة والتغاضي كما يحصل دائمًا

ماذا… pic.twitter.com/2ozRIv7SgM — Iraqi Women Rights (@iwro_org) July 19, 2023

وذكرت المنظمة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن أباً قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بسبب انتشار فيديو لها على تطبيق "تيك توك" في محافظة الديوانية جنوبي العراق".وذكرت المنظمة أن الأب كان يتعين عليه نصح طفلته وليس إنهاء حياتها، مضيفة: "الزاني غير المحصن لا يُقتل في الإسلام وهو زانٍ، فكيف تقتل من ظهرت على تيك توك بالإضافة الى أنها طفلة".ونشرت المنظمة تقريرا عن الحادثة، وقالت سيدة يبدو أنها والدة الطفلة إن الأب انهار بالضرب على الصغيرة بشكل عنيف، ثم بدأ بخنقها، موضحة: "حاولت الدفاع عنها، لكنه ضربني ثم أكمل تعنيف الطفلة".وأضافت السيدة: "الأب لا يتعاطى شيئاً، لكنه كان يقول دائما (البنت عار)"، وتحدث شخص آخر مقرب من العائلة، قائلاً إن الأب "ضرب ابنته الصغيرة وهشّم جمجمتها وكسر أسنانها و6 من أضلعها".وتابعت: "السبب خوفاً من أن تكبر وتقوم بفعل معين وتجلب العار لعائلتها"، مؤكدة "هذا وحش كاسر ليس من البشر.. لأنه قتل طفله من صلبه".وكانت منظمات حقوقية عراقية قد أكدت تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم البلاد، استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وقد زادت عن 15 ألف حالة في العام الواحد.