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47 هاتفا بنظام "اندرويد" معرض للأختراق.. هل تملك احدهم؟

منوعات

2023-07-27 | 10:55
47 هاتفا بنظام &quot;اندرويد&quot; معرض للأختراق.. هل تملك احدهم؟
408 مشاهدة

تم إصدار تحذير لمستخدمي "أندرويد" الذين لديهم أجهزة قديمة لأن هواتفهم أكثر عرضة للاختراق اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وهناك 47 جهازا في السوق ستتأثر، بما في ذلك مجموعة متنوعة من هواتف "سامسونغ غالاكسي" و"سوني إكسبيريا".

ويأتي التحذير في الوقت الذي تخطط فيه غوغل لإنهاء دعمها للهواتف التي تعمل ببرنامج Android 4.4 المعروف باسم Android KitKat.

وسيبدأ التغيير في 1 أغسطس ولن يكون هناك المزيد من تحديثات "غوغل بلاي" بعد هذا التاريخ.

ولن يتمكن المستخدمون من تحديث التطبيقات، ما يعني أن أجهزتهم ستصبح غير قابلة للاستخدام تدريجيا.

وتم الإعلان عن الخبر بواسطة مدونة مطوري "أندرويد"، حيث كتبت الشركة: "تم إطلاق منصة Android KitKat لأول مرة منذ 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين، قدمنا العديد من التحسينات والميزات المبتكرة لنظام "أندرويد"، والتي لا تتوفر على KitKat".

وكشفوا أيضا أن عدد الأجهزة النشطة على KitKat أقل من 1% حيث قام المزيد والمزيد من المستخدمين بالتحديث إلى أحدث إصدارات "أندرويد".

وللتحقق مما إذا كان جهازك في خطر، تحقق من القائمة الكاملة أدناه:

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Samsung Galaxy S4 Mini LTE.
Samsung Galaxy Note II.
Samsung Galaxy Note II.
Samsung Galaxy Grand Neo Plus.
Samsung Galaxy K Zoom.
Samsung Galaxy A7.
Samsung Galaxy J1 DuoS.
Samsung Galaxy Ace Styl .
Samsung Galaxy Xcover 3.
Samsung Galaxy Note Edge.
Samsung Galaxy Trend 2 Lite.
Samsung Galaxy J1.
Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE+.
Samsung Galaxy Grand Prime.
Samsung Galaxy S5 Plus.
Samsung Galaxy S III LTE.
Samsung Galaxy Young 2 SM-G130H Dual.
Sony Xperia E4g E2003.
Sony Xperia T3 D5103.
Sony Xperia C3 D2533.
Sony Xperia E3 D2203.
Sony Xperia E4 E2105.
Sony Xperia C3 Dual D2502.
LG G2 Mini D610 Dual SIM.
LG G Flex D955.
LG F60 D390.
LG L70 D320.
LG L20 Dual SIM.
LG L40 D160.
HTC Desire 610.
HTC Desire.
HTC One Mini 2.
HTC Desire 320.
HTC Desire 820.
HTC Desire 320.
HTC One Mini.
HTC One Max.
HTC Desire 620.
HTC Desire 816.
HTC Desire 626.
HTC Desire Eye.
CAT S50.
CAT B15Q Dual SIM.
Huawei Ascend Mate.
Yota Devices YotaPhone 2.
Alcatel OneTouch Pixi 3 4027D Dual SIM.
Doro Liberto 820 Mini.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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