عمره يناهز الـ2000 عام.. العثور على كنز "ثمين" في روسيا

ويشير مصدر في متحف "ميدان معركة كوليكوفو" إلى أن علماء الآثار اكتشفوا بقايا المستوطنة وآثار عمليات التعدين بالقرب من قرية باريبينكا الواقعة قرب مدينة تولا، وكان علماء الآثار قد عثروا في هذا الموقع على كنز من الحلي والمجوهرات النسائية تعود إلى القرنين الأول والثاني الميلادي، سلمت فيما بعد إلى المتحف، ويعتقد أنها تعود لعائلة خبير في عمليات التعدين.وقال دميتري غوردين مدير جهاز الأمن القومي في مقاطعة تولا، إن جميع القطع الأثرية الفريدة التي سبق عن عثر عليها هواة البحث عن الآثار القديمة قد سلمت إلى متحف "ميدان معركة كوليكوفو" أيضا.