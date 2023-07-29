بيع لوحات الخنزير الرسام بأكثر من مليون دولار

الخنزير الملقب بـ"منقذ الطبيعة" تعود حكايته إلى العام 2016 عندما وجدته الناشطة في حقوق الحيوان جوان ليفسون وحيدا في حظيرة مهجورة، وقد التهم كل شيء من حوله باستثناء أوراق وأدوات الرسم.هذه الحادثة لم تشجع ليفسون على أن تعتني بهذا الخنزير فحسب، وإنما دفعتها لتعليمه الرسم لقاء مكافأته بقطوف العنب.الخنزير "بيغكاسو" ليس مجرد رسام عادي وفق ليفسون، وإنما يبتكر أشكال قلوب وأرقام وحروف، وهو ما يزيد من الإعجاب بهذا الرسام الذي تقدر قيمة لوحة واحدة من لوحاته حاليا بـ 26 ألف دولار.هذه اللوحة وغيرها من اللوحات يقتنيها اليوم مجموعة من المشاهير حول العالم مثل الممثل جورج كلوني ولاعب التنس الإسباني روفاييل نادال، كما تستخدم في تصاميم ملصقات المشروبات وتحتل مكانا في معارض كيب تاون.وردا على أسئلة البعض حول العائدات المالية لقاء بيع لوحات الخنزير الرسام وكيف تنفق، تجيب ليفسون بأنها تذهب لشراء الطعام وتكاليف الخدمات البيطرية للحيوانات الموجودة في المحمية التي تديرها، ودفع رواتب العاملين فيها.