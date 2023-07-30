حانة بريطانية الأصعب عالمياً بحجز طاولة للطعام.. تحتاج لـ4 سنوات لتناول العشاء

وبحسب الصحيفة، فقد أغلقت حانة بانك ترافن، في شارع جون بالقرب من مدينة ملاهي كاسل بارك، والتي بُنِيَت في القرن التاسع عشر، الحجوزات بسبب زيادة الطلب على وجبات العشاء هناك.وكُشِفَ ذلك بواسطة بحثٍ أُجرِيَ بواسطة Dojo، مزود الدفع بالبطاقات في المملكة المتحدة، والذي قيَّم شعبية المطاعم بناءً على عمليات البحث على منصة تيك توك ومراجعات موقع غوغل وأوقات الانتظار التي شورِكَت على مواقع الإنترنت.وقال مزود الدفع إن حانة بريستول المستقلة، التي أُقِرَّ أنها تقدم أفضل عشاء يوم الأحد في دورية The Observer Food Monthly، كما حصلت أيضاً على جائزة أفضل طعامٍ في بريستول في العام 2018، اضطرت لإغلاق الحجوزات لقائمة الشواء يوم الأحد في المستقبل المنظور؛ لأن لديها قائمة انتظار تمتد لأربع سنوات منذ عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كوفيد.وقال متحدث باسم مزود الدفع بالبطاقات Dojo إن الحانة أكدت أنها بدأت في شق طريقها خلال الأعمال المتراكمة وتوقع تقليص قائمة الانتظار قريباً. وأضاف أن حجوزات الأيام المتبقية من الأسبوع متاحة كالمعتاد.على قائمة الانتظارفيما أُدرِجَ مكانان آخران في المملكة المتحدة في القائمة، بما في ذلك مطعم The Fat Duck، ومطعم الشيف هيستون بلومنتال في بيركشاي، والذي اختير في المرتبة السابعة من حيث صعوبة الحجز بمتوسط فترة انتظار يبلغ أربعة أشهر، ومطعم The Clove Club في لندن، والذي أُدرِجَ في المرتبة التاسعة بقائمة انتظار لمدة ثلاثة أشهر.وتضم القائمة أيضاً مطعم La Mesita de Almanza، وهو مطعم في أوشوايا بالأرجنتين، والذي جاء في المركز الرابع بقائمة انتظار مدتها ستة أشهر، وحل مطعم Mesa 1 في بونتا ميتا بالمكسيك في المركز الخامس، أيضاً مع فترة انتظار مدتها ستة أشهر.