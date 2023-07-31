سقط من الطابق الـ68.. مغامر فرنسي تسلق مبنى شاهق فلقي حتفه

ما تفاصيل الحادثة؟كان ريمي لوسيدي (30 عاما) يتسلق مجمع برج تريغونتر الواقع في منطقة "بيك"، ولقي حتفه في موقع الحادث، بعد سقوطه من الطابق الـ 68.وفقا لمسؤولين في هونغ كونغ، وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقا له في الطابق الأربعين.أظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.تعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضا.لجأ العديد من معجبي ومتتبعي لوسيدي، المعروف بـ "ريمي إينيغما"، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنهم.