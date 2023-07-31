مغامر يحقق رقما قياسيا بالمشي على حبل عرضه 2.5 سم في قطر (صور)

ومع بزوغ الشمس فوق مدينة لوسيل تمكن البطل الأستوني يان روس من اجتياز أعلى عبور عمراني حتى اليوم.ووصل "الحبل المتلألئ" بين فندقي "رافلز الدوحة" و"فيرمونت الدوحة" اللذين يتخذان شكل سيفين معقوفين في مدينة لوسيل.وتعد المسافة الفاصلة بين برجي كتارا التي مشاها روس على "الحبل المتلألئ" على ارتفاع تخطى 185 مترا هي الأطول ضمن مبنى واحد في العالم.وقال روس "لقد انتابتني رغبة بعبور المسافة بين البرجين منذ اللحظة الأولى التي شاهدت فيها المبنى، أنا فخور جدا بتحقيق هذا الإنجاز، وفي كل خطوة خطوتها كان المشي على هذا الحبل هو الأصعب على الإطلاق".وأضاف "باعتباري رياضيا فأنا أتطلع دائما إلى تحقيق التميز وتحدي كل الصعاب، وفي هذه الحالة كان يتعين علي التفاعل مع ظروف الحرارة والرياح أيضا وبشكل فوري أثناء وجودي على الحبل المشدود، كما غيرت مصابيح إضاءة الليد الدافئة ووزنها الزائد أيضا الطريقة التي تفاعل بها الحبل معي ومع وزن جسمي، لذلك كان الأمر أشبه بالتزلج على جذع شجرة ضخم وثقيل الوزن بدلا من لوح تزلج خفيف".وروس رياضي إستوني وبطل العالم 3 مرات في رياضة المشي على الحبال المعلقة.ويعد عبور أطول حبل مشدود ضمن عمارة واحدة إحدى فعاليات قطر الرئيسية العالمية المرتقبة في عام 2023.