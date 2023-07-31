خدعة بسيطة تساعد على تغيير "جودة الصورة" المرسلة في واتساب!

ونشر المستخدم البارع في مجال التكنولوجيا مقطع فيديو على "تيك توك" تحت اسم @ .lachief، حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من رسائل الوسائط المتعددة على التطبيق.وعندما يتم حفظ الصور وإرسالها على النظام الأساسي، يقوم البرنامج بضغط الملف من أجل تسهيل الإرسال، مع التضحية بجودة الصورة من أجل السرعة. وحتى إذا تم التقاط مقطع فيديو أو صورة فوتوغرافية بدقة 4K، فسيظل الملف مضغوطا إلى حجم أصغر.لضمان الحفاظ على جودة الملفات والحصول على أفضل جودة للصورة، يجب على المستخدمين الخوض في قسم الإعدادات في النظام الأساسي.للوصول إلى الإعدادات، يجب النقر فوق زر الإعدادات في الركن الأيمن السفلي من التطبيق.بمجرد الدخول، اضغط على التخزين والبيانات، ثم قم بالتمرير لأسفل الصفحة.وفي الجزء السفلي ستجد "جودة تحميل الوسائط"، مع ثلاثة خيارات.وإذا لم يسبق لك تغيير الجودة من قبل، فيجب أن تكون "تلقائي (موصى به)".ومع ذلك، هناك خياران آخران للاختيار من بينها: "توفير البيانات" و"أفضل جودة".سيؤدي النقر فوق الأخير إلى ضمان عدم ضغط الملفات وإرسالها بأعلى جودة. ومع ذلك، من المحتمل أن تستهلك المزيد من البيانات وتستغرق وقتا أطول لإرسالها. إذا كنت قلقا بشأن استخدام البيانات، فمن الأفضل الانتظار حتى تتصل بجهاز توجيه WIFI لإرسال الصور عالية الجودة.وبمجرد الضغط على ذلك، سيتم إرسال الصور بأحجام ملفات أعلى ولكنها ستحافظ على جودتها.