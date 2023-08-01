صيني يتورط في تحدي على تيك توك.. علق المصباح في فمهِ! (صور)

دخل أحد مشاهير التيك توك، في تحدٍ لوضع مصباح على فمه، خلال أحد البثوث، أمام المئات من المتابعين، على التطبيق الصيني الشهير، قبل أن تُكتب له نهاية مأساوية بعد تمكنه من الفوز.وظهر المشهور وهو صيني الجنسية، من جيجيانغ أثناء التحدي والمصباح في فمه، وتمكن من الفوز والشعور بلحظات سعيدة، لكنه تورط بعدم مقدرته على إخراجه، بحسب وسائل إعلام صينية.واشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أن الرجل، استدعى الدفاع المدني، بعد ساعتين من محاولاته لإخراج المصباح.وخاف فريق الدفاع، من انفجار المصباح داخل فم الرجل، ما دفعه لنقله إلى أحد المستشفيات ليقوم طبيب بخلع فكه وإخراج المصباح.