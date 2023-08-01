مطاعم كنتاكي تقيم جنازة لتوديع أحد اصنافها (فيديو)

ولسنوات عدة، لم يتمكن الكنديون من إخفاء كراهيتهم الشديدة لبطاطس كنتاكي فرايد تشيكن، واصفين إياها بـ"الذابلة" و"القذرة"، وهو ما سمعته الإدارة وقررت إلغاء هذا الصنف من قائمة الطعام الخاصة بها واستبدالها بصنف "مقرمش" جديد.وقالت إدارة مطعم كنتاكي في كندا بأن إلغاء صنف البطاطا القديم لن يتم بشكل اعتيادي، إذ قررت إقامة مراسم وداع سيتم بثها على الهواء مباشرة كي يتسن للكنديين وداع صنفهم غير المحبب.حيث نشر على حسابهم الرسمي على موقع "يوتيوب" فيديو بث فيه الجنازة، حصدت مقاطع الفيديو نحو 8 مليون مشاهدة، فيما أبدى كثيرون ارتياحهم وامتنانهم لتغيير البطاطا القديمة واستبدالها بصنف مقرمش أشهى وألذ.وتمثلت الجنازة بسكب مئات العلب المليئة بالبطاطا داخل تابوت ضخم تمهيدًا لدفنه تحت التراب.في الوقت نفسه، كشف كنتاكي كندا عن وصفة جديدة للبطاطا وهي البطاطا المقرمشة والتي ستكون بديلة للوجبة القديمة من أجل إرضاء أشد النقاد، وستكون متوفرة لفترة محدودة مقابل دولار واحد فقط.