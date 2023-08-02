"من أجل أوكرانيا".. هولندي ينطلق من أمستردام إلى كييف ركضًا

وبدأ "بواس كراختفيك" رحلته يوم 22 تموز، ويعتزم قطع 2500 كيلومتر من خلال الركض لنحو 50 كيلومترًا يوميًا لمدة 50 يومًا.يأتي ذلك بهدف جمع أموال لشراء سيارات إسعاف سترسلها الجمعية الخيرية الهولندية (زايلين فان فرايهيد) "أشرعة الحرية" إلى أوكرانيا.وقبل بدء رحلته، قال كراختفيك (28 عامًا): "بالركض من أمستردام إلى أوكرانيا، يمكننا إظهار مدى قرب الحرب من البلاد، ونأمل في أن نلفت انتباه الناس وأن نجمع الكثير من المال".ويركض كراختفيك من 40 إلى 60 كيلومترًا يوميًا بناء على المسافة بين البلدات المختلفة، ويتبعه مدير أعماله وأحد المصورين في منزل متنقل يأكلون فيه ويبيتون.وقال مدير أعماله، عبر الهاتف، إن كراختفيك الذي يركض في الوقت الحالي عبر ألمانيا لم يصب بعد بأي تقرحات.وجمع كراختفيك حتى الآن 22 ألف يورو عبر صفحته (ألترا فور يوكرين) على منصة (جو فاند مي) الإلكترونية، وهو مبلغ يقترب من تكلفة سيارة إسعاف واحدة تقدر قيمتها بنحو 30 ألف يورو، وذلك بعد الركض لعشرة أيام وقطع نحو 500 كيلومتر.وسيمضي كراختفيك ركضًا باتجاه الشرق، حيث سيعبر برلين ووارسو، ويأمل في أن يصل إلى كييف في أيلول المقبل.