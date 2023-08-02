دراسة تكشف.. لهذا تسقط النساء على السلالم أكثر من الرجال

حتى الشابات يعانين من عدد أكبر من حالات السقوط مقارنة بالشباب، مما يشير إلى أنها ليست مسألة مرتبطة بالتقدم في العمر.في دراسة استقصائية أجراها الاتحاد، قال حوالي 51 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. إنهم سقطوا مقارنة بربع العدد ممن تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر.اكتشف باحثون في جامعة بوردو الأمريكية، أن النساء “أكثر تشتتا عند استخدام السلالم”.وقام الفريق بتصوير 2400 شخص بالفيديو عند استخدامهم مجموعتين من السلالم العامة. للبحث عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.وجد الفريق أن النساء “أكثر عرضة للتحدث إلى الأصدقاء، إما شخصيا أو عبر الهاتف. ومن المرجح أن يحملن أشياء في أيديهن وبالتالي لا يتمكن من الإمساك بـ”الدرابزين”.وكانت النساء أيضا أكثر عرضة لارتداء أحذية غير عملية، مثل الصنادل أو الكعب العالي.ووجد الفريق أن 18 في المائة من النساء كن يشاركن في محادثة عند استخدام السلالم. مقارنة بـ 13 في المائة من الرجال.حوالي 70 في المائة منهن كن يحملن شيئا ما، مثل الهاتف المحمول أو فنجان من القهوة. مما جعل من الصعب عليهن الحفاظ على توازنهن والإمساك بالدرابزين، مقارنة بـ 46 في المائة فقط من الرجال.وكان متوسط عدد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى النساء 2.3، مقابل 1.9 عند الرجال.ووجد الفريق أن بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كانت أكثر انتشارا بين الرجال. إذ وضع 19 في المائة من الرجال أيديهم في جيوبهم، مما منعهم من إمساك الدرابزين، مقابل 9 في المائة فقط من النساء.وذكرت أبحاث سابقة أن نصف حالات السقوط على السلالم لدى الشباب. كانت مرتبطة بالرسائل النصية، واستخدام الأجهزة الإلكترونية.