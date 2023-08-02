الصحة العالمية: التدخين يقتل 9 ملايين شخص في العام الواحد

كما يشير تقرير المنظمة إلى أن تدابير مكافحة انتشار التبغ لها تأثير كبير على الوقاية من الأمراض المتعلقة بالتدخين، لكن التبغ لا يزال السبب الرئيسي للوفاة بالأمراض التي كان يمكن الوقاية منها في العالم.فيما وجدت منظمة الصحة العالمية أن 70 في المئة من السكان في مختلف دول العالم يتمتعون بالحماية من خلال إجراء واحد على الأقل لمكافحة التبغ: بدءاً من حظر التدخين في الأماكن المغلقة، وزيادة فرض ضرائب على التبغ إلى منع الإعلان عن السجائر.بينما انخفضت معدلات التدخين العالمية منذ تقديم توصيات منظمة الصحة العالمية قبل خمسة عشر عاماً. لكن ما يقرب من تسعة ملايين شخص قد توفوا في العام الماضي وحده بسبب التدخين.كما أشار تقرير المنظمة إلى أن أربع دول فقط، وهي: البرازيل وموريشيوس وهولندا وتركيا، اعتمدت جميع توصيات منظمة الصحة العالمية.