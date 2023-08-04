Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في البصرة.. حريق يتسبب بخروج خطوط للطاقة عن العمل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الربح من الإنترنت.. تعرف على 5 أشياء يمكنك عملها من المنزل بدون رأس مال

منوعات

2023-08-04 | 06:37
الربح من الإنترنت.. تعرف على 5 أشياء يمكنك عملها من المنزل بدون رأس مال
المصدر:
عربي بوست
204 مشاهدة

السومرية نيوز - منوعات

الإنترنت مليء بمقالات وفيديوهات ومنشورات، عن طرق الربح من الإنترنت والعمل من المنزل، المشكلة أن الكثير من تلك المواد المنشورة، لا تكشف الحقيقة كاملة حول الربح من الإنترنت بدون رأس مال، فهو وإن كان لا يحتاج إلى رأس مال كبير أو بدون رأس مال نهائياً، لكنه يحتاج إلى جهد ووقت وأحياناً إلى موهبة خاصة وبعض المهارات.

فإذا كانت لديك الصبر والإصرار على إكمال الطريق إلى النهاية، مع بذل المجهود لتحصيل المعرفة والمهارات المطلوبة، فيمكنك كسب المال عبر الإنترنت. ويمكنك تجربة أحد الطرق التالية أو بعضها أو حتى جميعها بما يتناسب مع وضعك وقدرتك.

1- التسويق بالعمولة طريقة لا تحتاج إلى مهارة من أجل الربح من الإنترنت
لست بحاجة لمهارة كبيرة لدخول مجال التسويق بالعمولة أو ما يعرف ببرامج "affiliate"، الذي توفره مواقع بيع المنتجات عبر الإنترنت مثل علي بابا وأمازون وعشرات المنصات الأخرى.

الفكرة أنك تكسب عمولة عن طريق الترويج للمنتجات أو الخدمات أو العلامات التجارية المعروضة على تلك المنصات، عليك التقديم لقبولك في تلك البرامج وبمجرد قبولك، ستتلقى رابطاً خاصاً بك لمشاركته، لأي منتج معروض على تلك المنصات أو تقوم أنت باختياره.
 
عندما يشتري شخص ما المنتج أو الخدمة عن طريق الرابط الخاص بك، ستتلقى عمولة، ويعتمد دفع العمولة على البرنامج التابع له والمنتج الذي يتم الترويج له، على سبيل المثال المنتجات الأساسية في سوق أمازون لن تحصل منها على عمولة عالية، ولكن الترويج للخدمات الرقمية مثل استضافة الويب قد يكسبك مئات أو حتى آلاف الدولارات.

يمكنك استخدام حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك مثل Instagram و Facebook للترويج للروابط والمنتجات وكسب المال. حاول أن تكون مبدعاً في تسويقك لتلك المنتجات وليس مجرد نسخ ولصق الروابط في التعليقات ومنشورات الآخرين بشكل عشوائي.

2- إنشاء وبيع المنتجات الرقمية
إنشاء وبيع المنتجات الرقمية يمكن أن يكون وسيلة جيدة من أجل الربح من الإنترنت. وإليك دليلاً خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء وبيع المنتجات الرقمية:

المنتجات الرقمية هي سلع غير ملموسة يتم إنشاؤها وتوزيعها إلكترونياً. يمكن أن تشمل مجموعة واسعة من العناصر، في البداية حدد ما تبرع به فعلاً وما هو المجال الذي تستطيع أن تقدم فيه شيئاً مختلفاً مثل:

*الكتب الإلكترونية حول مواضيع مختلفة (الطهي، واللياقة البدنية، وتطوير الذات، وما إلى ذلك).
*يمكنك أيضاً تقديم دورات عبر الإنترنت أو دروس في مجال أنت تبرع به مثل (تعلم اللغة، والبرمجة، والتصوير، أو أعمال الميكانيك، أو دروس في مواد مدرسية أو العزف وما إلى ذلك).
*إذا كانت لديك موهبة التصميم أو تستطيع تعلمها، يمكنك بيع قوالب تصميم مثل (شعارات، وجرافيك وسائل التواصل الاجتماعي، وعروض تقديمية).
*إذا كنت تمتلك موهبة التصوير وتستطيع التقاط صور بجودة عالية واحترافية، أو فيديوهات قصيرة صامتة لمناطق أو أشياء أو مناظر طبيعية فيمكنك عرضها على حساب خاص أو موقع إلكتروني مجاني أو تعرضه على أحد المواقع التي تعرض مثل تلك المواد وتبيعها نيابة عنك مقابل نسبة من الأرباح.
*أعمال فنية رقمية أو رسوم توضيحية.
بعد أن تحدد مجالاً أو موضوعاَ تشعر بالشغف تجاهه ويوجد عليه إقبال وطلب في السوق. فكر في طريقة يمكن لمنتجك حل مشكلة أو تقديم قيمة مختلفة للزبائن المحتملين. وفي المرحلة التالية، قم بتطوير محتوى عالي الجودة لمنتجك الرقمي. وتأكد من أن محتواك قيم، منظم بشكل جيد، وسهل الفهم.

اختَر التنسيق المناسب لمنتجك الرقمي. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإنشاء كتاب إلكتروني، ستحتاج إلى تنسيقه بشكل صحيح لأجهزة مختلفة ويمكن قراءته على مختلف الأجهزة. إذا كانت دورة فيديو، قد تحتاج إلى تحرير وتنظيم مقاطع الفيديو. وفي المرحلة التالية قم بأبحاث السوق لتحديد سعر منافس ومعقول لمنتجك الرقمي. انظر إلى القيمة التي تقدمها، واستعداد جمهورك المستهدف للدفع، وأسعار المنتجات المماثلة.

بعد أن يكون كل شيء جاهزاً، يمكنك أن تعرض منتجك للبيع، ويمكن أن يكون هذا عن طريق صفحة مخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع الويب الخاص بك كأن تكون مدونة أو موقعك الشخصي.

أو يمكنك زيادة فرص وصولك بعرض منتجك الرقمي على منصة تجارة إلكترونية أو سوق إلكتروني مصمم خصوصاً للمنتجات الرقمية، والذين يقومون ببيع منتجك مقابل حصة من الأرباح مثل مواقع Gumroad، و Teachable، و Etsy، و Udemy وغيرها الكثير.

تذكر أنه لا وجود لنجاح مضمون 100% من المحاولة الأولى، وإنما لزيادة فرصة نجاح منتجك الرقمي بعد تطبيق كل هذه الخطوات ستعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك جودة منتجك، وجهودك التسويقية، والطلب على المجال الذي اخترته. من الضروري أن تظل مرناً وتكيف استراتيجياتك استناداً إلى النتائج.

3- صناعة المحتوى والحصول على رعاية ودعم مالي
التدوين وصناعة المحتوى هو طريقة أخرى تمكنك من الربح من الإنترنت بدون رأس مال والعمل من المنزل، يمكنك مشاركة تدوينات على مواقع التواصل أو مدونتك الخاصة، أو نشر فيديوهات على مواقع التواصل، أو مقاطع صوتية على منصات "البودكاست" المختلفة، حول موضوع أنت متحمس له أو على دراية به، ومشاركة أفكارك وآرائك مع الآخرين.

بعد أن يصبح لديك جمهور لا بأس به، يمكنك تحقيق الدخل عن طريق عرض الإعلانات على محتواك عن طريق المواقع نفسها التي توفر أرباح، أو التواصل مع الشركات وصفحات بيع المنتجات والترويج للمنتجات الخاصة بهم مقابل مبلغ من المال، أو بيع المنتجات أو الخدمات الخاصة بك، وما إلى ذلك. يمكنك استخدام منصات مجانية مثل مواقع التواصل المختلفة مجاناً.

4- مراجعة التطبيقات والمواقع
هناك طريقة أخرى لكسب المال عبر الإنترنت دون رأس مال هي مراجعة مواقع الويب والتطبيقات للحصول على المال.

تقدم بعض الشركات مدفوعات للأفراد ومنتجات مجانية لترك شهادات على مواقعهم. الشركات الأخرى تدفع للناس لفحص جودة وأداء موقعهم على الإنترنت.

عند مراجعة مواقع الويب، ستفحص عادةً وظائف الموقع ومدى سرعة تحميله. يعتمد المبلغ الذي تكسبه على السوق الذي تعمل به وطرق الاختبار التي تستخدمها. في معظم الحالات، ستكسب المزيد إذا كنت على استعداد لإجراء جلسات اختبار فردية مع العملاء عبر الفيديو.

فيما يلي بعض المواقع التي يمكنك الانضمام إليها:

UserTesting للتطبيق، وموقع الويب، واختبار تجربة المستخدم.
TryMyUI للاختبار القائم على الاستبيان والانطباع.
Testbirds لاختبار المنتجات الرقمية والمتجر وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
لا تطلب منك أي من هذه الشركات دفع رسوم تسجيل، حتى تتمكن من البدء في مراجعة مواقع الويب وكسب المال دون أي استثمار.

5- العمل الحر على الإنترنت
يعتبر هذا الخيار الأصعب ويحتاج إلى مهارات خاصة مثل التصميم و"الجرافيك" ومونتاج الفيديوهات، ولكنه يحقق العائد المادي الأكبر من بين كل ما سبق، وهناك أمور عليك الانتباه لها إذا كنت تريد العمل عن بعد:


1- أنت تحتاج إلى موقع ويب أو حسابات على مواقع التواصل تعرض عليها أعمالك السابقة والمشاريع التي نفذتها.

2- إذا لم تكن لديك خبرة أو مشاريع سابقة وترغب في عرض موهبتك، فقد يكون من الضروري تقديم عينة من عملك مجاناً؛ لتحصل على السمعة الكافية التي تثبت أنه يجب أن يتم الدفع لك مقابل المشاريع المكتملة.

3- تحتاج حساباً مصرفياً أو حساب محفظة ويب أو طريقة دفع إلكتروني يمكنك من خلالها تسلم مستحقاتك المالية.

فإذا أتممت تلك الشروط الـ3، فإليك قائمة بأفضل المواقع التي توفر عروض العمل على الإنترنت بشكل مستقل:

1. Fiverr: العمل على الإنترنت بكل سهولة.

2. خمسات: موقع عربي لبيع وشراء الخدمات المصغرة.

3- مستقل: لإنجاز العمل عن بعد.

4- freelancer أكبر سوق للعمل الحر في العالم.

5- Upwork لأصحاب العمل المستقل.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
استحقاق المحافظات المحررة - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-03
Play
استحقاق المحافظات المحررة - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-03
Play
نشرة ٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-03
Morning Live
Play
Morning Live
انتشار مراكز العناية بالرجال - الحلقة ٧٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-03
Play
انتشار مراكز العناية بالرجال - الحلقة ٧٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق حي العروبة - الحلقة ٧٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-03
Play
سوق حي العروبة - الحلقة ٧٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-03
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
لا تفقد الأمل مهما طال الزمن - الحلقة ٧
14:00 | 2023-08-02
Play
لا تفقد الأمل مهما طال الزمن - الحلقة ٧
14:00 | 2023-08-02
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجندر في العراق ...تمكين للمرأة ام تفكيك للمجتمع - الحلقة ١٥ | الموسم 3
02:51 | 2023-08-02
Play
الجندر في العراق ...تمكين للمرأة ام تفكيك للمجتمع - الحلقة ١٥ | الموسم 3
02:51 | 2023-08-02
بالمختزل
Play
بالمختزل
العراق والكويت... صراع الحدود بلا حدود! - الحلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-01
Play
العراق والكويت... صراع الحدود بلا حدود! - الحلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-01
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان القدير خلدون الحراكي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-31
Play
الفنان القدير خلدون الحراكي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-31
خط أحمر
Play
خط أحمر
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
Play
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
عشرين
Play
عشرين
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
Play
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
استحقاق المحافظات المحررة - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-03
Play
استحقاق المحافظات المحررة - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-03
Play
نشرة ٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-03
Morning Live
Play
Morning Live
انتشار مراكز العناية بالرجال - الحلقة ٧٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-03
Play
انتشار مراكز العناية بالرجال - الحلقة ٧٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق حي العروبة - الحلقة ٧٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-03
Play
سوق حي العروبة - الحلقة ٧٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-03
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
لا تفقد الأمل مهما طال الزمن - الحلقة ٧
14:00 | 2023-08-02
Play
لا تفقد الأمل مهما طال الزمن - الحلقة ٧
14:00 | 2023-08-02
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجندر في العراق ...تمكين للمرأة ام تفكيك للمجتمع - الحلقة ١٥ | الموسم 3
02:51 | 2023-08-02
Play
الجندر في العراق ...تمكين للمرأة ام تفكيك للمجتمع - الحلقة ١٥ | الموسم 3
02:51 | 2023-08-02
بالمختزل
Play
بالمختزل
العراق والكويت... صراع الحدود بلا حدود! - الحلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-01
Play
العراق والكويت... صراع الحدود بلا حدود! - الحلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-01
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان القدير خلدون الحراكي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-31
Play
الفنان القدير خلدون الحراكي - الحلقة ٢١ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-31
خط أحمر
Play
خط أحمر
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
Play
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
عشرين
Play
عشرين
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
Play
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
الدينار سيسترد قيمته
الدينار سيسترد قيمته
الدولار سيحلق
الدولار سيحلق
يحتاج تنازلات دولية
يحتاج تنازلات دولية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.