أبل تصدر تحذيراً لمستخدمي "آيفون": هذه الأجهزة لن تُحدث بعد الآن!

قالت صحيفة "مترو" البريطانية: إذا كنت تملك "iPhone 8" أو "X" ، فقد حان الوقت للتخلي عنهما، لأنهما لن يدعمان تحديث "iOS 17" القادم.وتم إصدار هذين الهاتفين في عام 2017، وعادةً ما تتوقف "Apple" عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد ست سنوات.لن يتمكن مالكو "آيفون 8" و"آيفون إكس" من الحصول على آخر تحديثات البرامج أو الميزات.وسيفقدون أيضا جميع التحديثات الأمنية الجديدة، مما يجعل الهواتف أكثر عرضة للتهديدات مثل البرامج الضارة والفيروسات.ومن المتوقع أن يتم إصدار iOS 17 في منتصف سبتمبر 2023، مما يعني أن أمام المستخدمين مهلة مدتها نحو 30 يوما.وتبلغ قيمة الاستبدال في حالة جيدة لجهاز "آيفون إكس" حاليا نحو 190 دولارا، بينما يبلغ سعر "آيفون 8" 90 دولارا و152 دولارا لجهاز "آيفون 8 بلس".هواتف آيفون ستدعم النظام الجديدآيفون XS وآيفون XS ماكس وآيفون XR.آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس.آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.آيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس.آيفون SE