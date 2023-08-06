بعد 71 عاما من العمل في منزله.. مليونير تركي يعترف لشغالته بأنه والدها

Manisalı Niyazi Üzmez, annesi ile birlikte yıllarca evinde hizmetçi olarak çalışan kızı Kalbiye Sağlam’a babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti.



Kalbiye Sağlam, 1 milyarlık servete ortak oldu. pic.twitter.com/MBKId4VkSW