بعد 71 عاما من العمل في منزله.. مليونير تركي يعترف لشغالته بأنه والدها

Manisalı Niyazi Üzmez, annesi ile birlikte yıllarca evinde hizmetçi olarak çalışan kızı Kalbiye Sağlam’a babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti.
Kalbiye Sağlam, 1 milyarlık servete ortak oldu. pic.twitter.com/MBKId4VkSW
— TRHaber (@trhaber_com) August 3, 2023
Manisalı Niyazi Üzmez, annesi ile birlikte yıllarca evinde hizmetçi olarak çalışan kızı Kalbiye Sağlam’a babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti.
Kalbiye Sağlam, 1 milyarlık servete ortak oldu. pic.twitter.com/MBKId4VkSW
Manisalı Kalbiye Sağlam, yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı evin sahibi iş adamı Niyazi Üzmez'in kızı olduğunu öğrenince, 71 yıl sonra 1 milyar liralık mirasın ortağı oldu. pic.twitter.com/b7FkTJpeE0
— SeyirPost (@seyirpost) August 5, 2023
Manisalı Kalbiye Sağlam, yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı evin sahibi iş adamı Niyazi Üzmez'in kızı olduğunu öğrenince, 71 yıl sonra 1 milyar liralık mirasın ortağı oldu. pic.twitter.com/b7FkTJpeE0