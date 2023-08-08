واتساب يطرح ميزة الدردشات صوتية لـ 32 مستخدما بنفس الوقت

وتحمل الميزة الجديدة اسم "الدردشات الصوتية" Voice Chats حسبما ذكر موقع wabetainfo المتخصص بالأخبار التقنية.وتتوفر الميزة في الإصدار 2.23.16.19 التجريبي للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، وتأخذ شكل موجة صوتية داخل الدردشة الجماعية، إن كانت الخدمة متوفرة للمستخدمين، ومتوافقة مع المجموعة.وتبدأ الدردشة الصوتية عند النقر على الأيقونة، وباستطاعة أي مستخدم في الدردشة الجماعية المشاركة في الدردشة الصوتية، والبدء بالكلام.وفي حال بقيت الدردشة الصوتية فارغة، يتم إنهاءها بعد 60 دقيقة، إن لم ينضم أي مستخدم إليها، علما أن الحد الأقصى للمشاركة في هذه الدردشة هو 32 شخصا في ذات الوقت.وأوضح الموقع التقني أن البعض قد يخلط بين "الدردشة الصوتية" و"المكالمات الجماعية"، إلا أن الخدمة الجديدة تتيح إمكانية البدء بالمكالمة دون رنين هاتف كل مشارك في المجموعة، لكنه سيحصل على إشعار صامت عند إنشاء المكالمة الجديدة في مجموعاته، ويعرض رمز المجموعة صورة مصغرة تمثل وجود دردشة صوتية داخلها.