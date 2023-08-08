تفاصيل جديدة تخص "آيفون 15".. 4 اصدارات جديدة وهذا موعد توفره

الموعد المرتقبوذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه من المتوقع أن تكشف "أبل" عن "آيفون 15" في 12 أو 13 سبتمبر المقبل في الحدث السنوي في مقرها الرئيسي في مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا.وأضافت أنه من المتوقع أن يتوفر الهاتف الجديد في الأسواق بحلول 22 سبتمبر المقبل.ويتوقع أن تكشف "أبل" عن سلسلة هواتف في الحدث المنتظر وهي:آيفون 15آيفون 15 بلسآيفون 15 بروآيفون 15 برو ماكسوبينت تقارير أن "أبل" قررت تغيير اسم هاتف "آيفون 15 برو ماكس" إلى "آيفون ألترا".وتتحدث تسريبات وتكهنات عن الإضافات التي سيشملها "آيفون 15"، وتوقعت بعضها أن تكون هناك تغييرات هي الأكبر منذ سنوات، مثل مخرج جديد للشحن.