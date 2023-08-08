بيع "آيبود" من الجيل الأول بسعر غير متوقع

وحسب المعلومات فإن هذا الجهاز يعود لشاب من ولاية تكساس، كان قد تلقاه كهدية عيد الميلاد في عام 2001، إلا أنه لم يستخدمه ووضعه في خزانته.والجهاز الذي يبلغ سعره الأصلي 399 دولار أمريكي، والذي لا يزال في عبوته الأصلية المختومة، تم بيعه عبر شركة ذات مسؤولية محدودة أنشأها Rally في كانون الأول 2021.وتم إدراج الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي كانت تمتلك الجهاز كأصل فريد لها، في منصة Rally حيث تم بيع 5000 سهم إلى 360 مخترعا بسعر 5 دولارات أمريكية للسهم، بحسب روب بيتروزو، المؤسس المشارك للمنصة.وصوت ما يقرب من 80% من المساهمين للسماح للمشتري الذي لم يتم الكشف عن هويته بالحيازة المادية لجهاز iPod.وقال بيتروزو: "كل شخص جامع لشيء ما، وخاصة التكنولوجيا.. ذكريات الحنين إلى الماضي والتمسك بالأشياء، حتى عندما تتعرض للتلف"، موضحا أنه "حتى مع انخفاض المبيعات، فإن ابتكارات Apple وهيمنتها على الأجهزة قد دفعتها إلى نادي النخبة الذي يضم تريليون دولار من الشركات، وتغذي جاذبية مستثمري Rally".