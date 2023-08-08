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تموز 2023 أكثر الشهور سخونة بالعالم.. تسبب بـ"كوارث" غير مسبوقة

منوعات

2023-08-08 | 04:17
تموز 2023 أكثر الشهور سخونة بالعالم.. تسبب بـ&quot;كوارث&quot; غير مسبوقة
306 مشاهدة


السومرية نيوز - منوعات

حطم شهر يوليو/تموز 2023 المستوى القياسي لأكثر الشهور حراً على الإطلاق في العالم، بفارق 0,33 درجة مئوية، عن شهر يوليو/تموز 2019، وفقاً لما أعلن عنه مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي للمناخ، الثلاثاء 8 أغسطس/آب 2023، ليثبت بذلك ما توقعه العلماء حول موجة الحر الشديدة التي سجلها الشهر الفائت في أنحاء مختلفة بالعالم.

وكان شهر يوليو/تموز 2023 قد سجل حرارة جو أكثر سخونة بـ 0.72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020، وشوهدت آثار حرارة شهر يوليو/تموز في جميع أنحاء العالم.

وتسبب الحر في فرار آلاف السياح من حرائق الغابات في جزيرة رودس اليونانية، وعانى كثيرون غيرهم من حرارة شديدة الوطأة عبر الجنوب الغربي بالولايات المتحدة. وارتفعت درجات الحرارة في بلدة بشمال غربي الصين إلى 52.2 درجة مئوية، محطمةً الرقم القياسي على مستوى البلاد.

وتوقع العلماء بأن يحطم يوليو 2023 رقماً قياسياً بالحر، وقالوا إنه "اعتباراً من 27 يوليو/تموز 2023 فإنه من المرجح جداً أن يكون تموز/يوليو 2023 أكثر الشهور حراً على الإطلاق"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ودفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى القول، إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل "مرحلة الغليان العالمي".

وأضاف غوتيريش في تصريح للصحفيين: "تغير المناخ هنا.. إنه لمروع.. وما هي إلا البداية… ما زال من الممكن الحد من ارتفاع حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية وتفادي أسوأ التغيرات المناخية؛ لكن ذلك يتطلب تحركاً مناخياً كبيراً وعلى الفور".

تشهد المحيطات أيضاً على هذا التوجه المقلق مع حرارة سطح المياه مرتفعة جداً منذ نيسان/أبريل 2023، ومستويات غير مسبوقة في تموز/يوليو 2023، فقد سجل مستوى قياسي في 30 تموز/يوليو 2023، مع 20,96 درجة مئوية فيما كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى بـ0,51 درجة مئوية من المعدل المسجل بين العامين 1991 و2020.

أثرت درجات الحرارة الشديدة على مساحات شاسعة من الكوكب، وفي حين أن الليل عادةً ما يكون أكثر برودة في الصحراء، شهد وادي الموت (ديث فالي) في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أشد ليلة من حيث السخونة على مستوى العالم في شهر يوليو/تموز 2023.

كذلك تشهد دول أمريكا الجنوبية تحولاً كبيراً في فصول السنة، ففي الوقت الذي من المفترض أن تكون فيه أمريكا الجنوبية في هذه الأيام في منتصف فصل الشتاء القاتم، تتعرض العديد من أجزاء القارة حالياً لموجة حر استثنائية في غير موسمها، ويرى كثير من العلماء فيها لمحة عن مستقبل الطقس القاسي.

صحيفة The Guardian البريطانية قالت، الجمعة 3 أغسطس/آب 2023، إن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الواقعة على ضفة نهر، سجلت أكثر أيام الأول من أغسطس/آب سخونةً في تاريخها منذ 117 عاماً.

سيندي فيرنانديز، المتحدثة باسم مكتب الطقس، قالت إن بلادها تواجه "عاماً من الحر القاسي". وأردفت: "درجات الحرارة الشتوية بعيدة كل البعد عن المتوقع عادةً. ولا يقتصر هذا على المنطقة الوسطى التي تقع فيها بوينس آيرس فقط، بل يمتد إلى المناطق الشمالية التي تحد بوليفيا وباراغواي أيضاً، حيث تراوحت درجات الحرارة هناك بين 37 و39 درجة مئوية خلال الأسبوع الجاري".

أيضاً تعاني بعض مناطق باراغواي وبوليفيا وجنوب البرازيل من درجات حرارة تصل إلى نحو 39 درجة مئوية، وقد وصفها مراقب الطقس ماكسميليانو هيريرا بـ"القاسية". وتنبأ هيريرا قائلاً عبر حسابه على تويتر: "لن تكون هناك أي فترة راحة طوال الأيام الخمسة المقبلة على الأقل، ولا يمكننا استبعاد تجاوز الحرارة حاجز 40 درجة مئوية". كما زعم أن حر الشتاء غير المعتاد "يستلزم إعادة كتابة جميع كتب الطقس".
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