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منها إنشاء دردشات دون اتصال.. تعرف على التحديثات الأخيرة على تطبيق واتساب
منوعات
2023-08-08 | 07:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
668 مشاهدة
السومرية نيوز - منوعات
يعتبر تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا المالكة لكل من تطبيق إنستغرام وفيسبوك، أشهر تطبيقات الدردشة وأكثرها استخداماً عالمياً، لهذا تقوم الشركة بإضافة العديد من المزايا على التطبيق لمنافسة التطبيقات الأخرى التي تلبي الغرض نفسه.
بعض إضافتها قنوات خاصة مثل التي توجد في تليغرام قبل بضعة أشهر، تعمل شركة واتساب على إضافة ميزة جديدة تسمح بالمحادثة بين أكثر من 32 شخصاً دون الحاجة إلى اتصال أو إرسال أي رابط للانضمام إليها.
دردشة الواتساب.. الخاصية الجديدة بالتطبيق
حسب موقع "financial express" الأمريكي، يعمل تطبيق الدردشة الشهير واتساب على خاصية جديدة مع جهات الاتصال، الميزة الجديدة تسمى الدردشة الصوتية، التي يتم طرحها حالياً لتحديد المستخدمين.
يوفر التحديث الأخير من WhatsApp beta في نظام تشغيل أندرويد الأخير هذه الميزة التي تتيح لأي شخص إمكانية الانضمام إلى الدردشة الصوتية في أي وقت، والبدء في التحدث بمجرد وصول الميزة الجديدة في التطبيق، سيُعرض رمز على شكل موجة صوتية جديدة داخل دردشة جماعية.
تتيح الميزة الجديدة اتصالاً صوتياً سلساً دون الحاجة إلى الاتصال بالهواتف الفردية، في حال تفعيل الميزة وإمكانية استخدامها من قِبل الجميع في المجموعة.
سيرى المستخدمون رمز الموجي الصوتي الجديد داخل واجهة الدردشة الجماعية. سيؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى بدء المحادثة الصوتية تلقائياً لإظهار واجهة مخصصة للمشاركين، يمكن لأي عضو في المجموعة الانضمام إلى الدردشة الصوتية الجارية في أي لحظة والمساهمة في المحادثة.
الميزة الرئيسية لهذا التحديث هي قدرته على بدء الدردشات الصوتية دون بدء رنين الإشعارات لكل مشارك على حدة. هذا مفيد بشكل خاص في المجموعات الأكبر؛ حيث قد تصبح المكالمات التقليدية معطلة.
عند بدء الدردشة سيتلقى كل مشارك فيها إشعاراً للانضمام إلى المحادثة، وسيعرض رمز المجموعة صورة مصغرة تمثل محادثة صوتية داخل قائمة الدردشة.
الدردشة ورسائل الفيديو القصيرة
يتم طرح القدرة على بدء الدردشات الصوتية لتحديد المستخدمين الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لتحديثات Android من متجر Google Play. قد تقوم الشركة بتوسيع هذه الميزة إلى الإصدارات المستقرة قريباً.
طرح واتساب مؤخراً أيضاً القدرة على تسجيل رسائل الفيديو القصيرة ومشاركتها، يتيح تطبيق الدردشة الآن للمستخدمين تسجيل وإرسال رسائل فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 60 ثانية. لتسجيل رسالة فيديو، عليك النقر على أيقونة الميكروفون في محادثة دردشة.
سيؤدي هذا إلى ظهور شاشة جديدة؛ حيث يمكنك البدء في تسجيل الفيديو الخاص بك. بمجرد الانتهاء من تسجيل الفيديو، يمكنك النقر فوق زر الإرسال لإرساله إلى جهة الاتصال الخاصة بهم.
لم تعمم ميزة الدردشة في جميع أنحاء العالم، إلا أنها طور التجريب في الولايات المتحدة الأمريكية، كما من المقرر تعميمها في العالم خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى ضمها إلى أجهزة IOS من آيفون أو آيباد.
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