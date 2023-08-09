عواصف مغناطيسية في شهر أب.. علماء يحذر الانسان: عليكم فعل هذا الشيء

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
في خلقه شؤون
من
12:00 AM
الى
12:59 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحسم الجدل: ديمبلي إلى باريس
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-464165-638271616804361806.jpg
عواصف مغناطيسية في شهر أب.. علماء يحذر الانسان: عليكم فعل هذا الشيء
منوعات
2023-08-09 | 02:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,683 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
سيشهد كوكب الأرض في شهر أغسطس/آب 2023، حدوث العديد من العواصف المغناطيسية متفاوتة الشدة، 4 منها ستكون من المستوى G1 وذلك وفقاً لتقرير مختبر علم الفلك للأشعة السينية الشمسية.
وبالفعل فقد ضربت الأرض منذ بداية أغسطس/آب، 3 عواصف الأولى كانت في اليوم الثالث من الشهر بشدة 5 نقاط، والثانية في اليوم الخامس بشدة 5 نقاط ونصف، والثالثة في اليوم الثامن بشدة 7 درجات، بينما ستضرب الرابعة في اليوم العاشر بشدة 6 درجات.
ما هي العواصف المغناطيسية؟
ووفقاً لما ذكره موقع تطبيق MeteoAgent المتخصص بتوقعات الطقس، فإن العواصف المغناطيسية أو كما يطلق عليها عواصف شمسية هي انفجارات قوية من الإشعاع تأتي من الشمس، يتم إنشاؤها عندما تتعرض خطوط المجال المغناطيسي للشمس للتوتر وتنكسر، مما يتسبب في انفجارات هائلة من الطاقة من الشمس.
تتكون هذه الطاقة من جسيمات مشحونة، مثل البروتونات والإلكترونات، والتي تنتقل عبر الفضاء بسرعات عالية للغاية.
عندما تصل هذه الجسيمات إلى الأرض، فإنها تتفاعل مع مجالنا المغناطيسي والغلاف الجوي، مما ينتج عنه مجموعة متنوعة من التأثيرات.
يمكن رؤية هذه التأثيرات في شكل الشفق، وانقطاع الراديو، واضطراب الأقمار الصناعية، وفشل شبكة الطاقة.
مخاطر العواصف المغناطيسية الشمسية
ووفقاً لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإنه من الممكن أن تتأثر بنيتنا التحتية القائمة على التكنولوجيا سلباً بالتغيرات السريعة في المجال المغناطيسي خلال "العواصف المغناطيسية".
ونظراً لارتفاع درجة حرارة الغلاف الأيوني وتشوهه أثناء العواصف، فإن الاتصالات الراديوية طويلة المدى التي تعتمد على انعكاس طبقة الأيونوسفير الفرعية يمكن أن تكون صعبة أو مستحيلة، ويمكن أن تتدهور اتصالات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
يمكن أن يؤدي توسع الأيونوسفير إلى زيادة سحب الأقمار الصناعية وجعل مداراتها صعبة التحكم.
أثناء العواصف المغناطيسية، يمكن أن تتلف إلكترونيات الأقمار الصناعية من خلال تراكم وتفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة، كما يمكن أن يتعرض رواد الفضاء والطيارون على ارتفاعات عالية لمستويات متزايدة من الإشعاع.
على الرغم من أن التغيرات السريعة في المجال المغناطيسي يتم إنشاؤها بواسطة التيارات في الفضاء، فإن هناك تأثيرات حقيقية جداً يمكن أن تنتج هنا على سطح الأرض، يتضمن ذلك ارتفاعات الجهد في شبكات الطاقة التي تسبب انقطاع التيار الكهربائي.
مخاطر العواصف المغناطيسية على صحة الإنسان
من ناحية ثانية، فإنه من الممكن أيضاً أن تنشأ مجموعة من المشكلات الصحية بسبب التغيرات في البيئة الشمسية.
تُشير إحدى الدراسات التي نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب في عام 2018، إلى أن "النشاط المغناطيسي الأرضي المضطرب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الموجودة ويرتبط بزيادات كبيرة في عدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب والأوعية الدموية وحالات الوفاة المرتبطة باحتشاء عضلة القلب والتغيرات في تدفق الدم وزيادة ضغط الدم ونوبات الصرع".
فيما أشار موقع News Nation إلى أنّ هناك احتمالاً كبيراً على أنّ العواصف المغناطيسية لها تأثير كبير على الدماغ البشري.
وأضاف الموقع أنّ العواصف تؤثر على النبضات الكهربائية التي تلعب دوراً رئيسياً في إرسال الإشارات إلى الدماغ، وعلى الرغم من أن الناس لا يشهدون أي تجربة غير عادية، فإن وجود عائق في النبض الكهربائي يؤثر على صحة الفرد إلى حد ما، إلى جانب التغير في ضغط الدم، يمكن أن يحدث زيادة في تدفق الأدرينالين وتدفق الدم أيضاً أثناء العواصف المغناطيسية، كما أن البشر عرضة للإصابة بالدوار والصداع والصداع النصفي مع الشعور بالضغط في الرأس.
كيفية تجنب تأثير العاصفة المغناطيسية
من الواضح تماماً أن العاصفة المغناطيسية تؤثر على دورة الحياة بشكل كبير، من أجل التعامل مع هذه التأثيرات، من الضروري الاحتفاظ بعاداتك الغذائية أثناء هذا النشاط الفضائي.
*يجب على المرء أن يأكل طعاماً صحياً ويتجنب تناول الكافيين والكحول.
*شرب الماء النقي سيكون مفيداً أيضاً لجسمك.
*الانغماس في التمارين الخفيفة والتأمل وتمارين التنفس.
أسوأ عاصفة مغناطيسية حدثت لكوكب الأرض
في عام 1859، وتحديداً في 1 و2 سبتمبر/أيلول، حدثت أكبر عاصفة مغناطيسية أرضية في التاريخ المسجل، سميت "حدث كارينغتون"، مما تسبب في حدوث الشفق القطبي (الأضواء الشمالية والجنوبية) لتكون مرئية حول العالم، وفقاً لما ذُكر في مجلة Baltimore News-American الأمريكية.
تسببت العاصفة المغناطيسية الشمسية الهائلة في حدوث أعطال في التلغراف وصدمات كهربائية للأشخاص الذين كانوا يحاولون تشغيلها، كما تسببت في انفجار بعض أبراج التلغراف فجأة واشتعال النيران فيها.
بلغت شدة العاصفة 1022 كيلوجول من الطاقة المنطلقة (أي ما يعادل انفجار 10000 مليون قنبلة هيروشيما في وقت واحد)، وتطاير مليار كيلوغرام من الجسيمات المشحونة كهربائياً بسرعة هائلة بلغت 3000 كيلومتر في الثانية.
ووفقاً لما ذكرته مجلة سميثسونيان الأمريكية، فقد حدثت عاصفة شمسية أصغر بكثير في عام 1989، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء مقاطعة كيبيك الكندية لأكثر من 9 ساعات، مما أدى إلى تعطيل الاتصالات مع العديد من الأقمار الصناعية في المدار والتدخل في بث راديو الموجة القصيرة في روسيا.
وبحسب ما ورد، شوهد الشفق القطبي في أقصى الجنوب الأمريكي مثل فلوريدا وجورجيا.
ونظراً للحرب الباردة المستمرة وحقيقة أن الكثيرين لم يروا هذه الظاهرة من قبل، فقد خشي البعض من حدوث ضربة نووية جارية.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
32.53%
04:53 | 2023-08-08
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
04:53 | 2023-08-08
قرارات حكومية بحذف أربع مواد من قوائم الاستيراد
محليات
30.4%
17:05 | 2023-08-07
قرارات حكومية بحذف أربع مواد من قوائم الاستيراد
17:05 | 2023-08-07
توجيه جديد من محافظة بغداد بشأن المولدات الكهربائية المخالفة للتسعيرة
محليات
19.91%
12:57 | 2023-08-07
توجيه جديد من محافظة بغداد بشأن المولدات الكهربائية المخالفة للتسعيرة
12:57 | 2023-08-07
بشرى سارة للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي
محليات
17.16%
11:04 | 2023-08-07
بشرى سارة للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي
11:04 | 2023-08-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
ناس وناس
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
كان يا مكان
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
كان يا مكان
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
Morning Live
الكفالة في القانون العراقي - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-08
Morning Live
الكفالة في القانون العراقي - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-08
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
ناس وناس
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
كان يا مكان
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
كان يا مكان
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
Morning Live
الكفالة في القانون العراقي - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-08
Morning Live
الكفالة في القانون العراقي - الحلقة ٧٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-08
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
لقطات
تم استغلال ملفات السجناء | علناً
04:00 | 2023-08-05
لقطات
تم استغلال ملفات السجناء | علناً
04:00 | 2023-08-05
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يندرج حظر التليغرام في العراق ضمن سياسية تكميم الأفواه؟
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.