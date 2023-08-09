زوكربيرغ يتحدى ماسك في نزال القفص ويحدد موعد المواجهة

وقال إنه لا يزال ينتظر التأكيد وأنا مستعد اليوم"، "لا أحبس أنفاسي". ردا على منشور لماسك ادعى فيه على منصة "إكس" أنه يتدرب "طوال اليوم".المثير أن إيلون ماسك، البالغ من العمر 52 عاما، قال في منشور على منصة "X" الخاصة به، المعروفة سابقا باسم "تويتر"، إنه قام بإجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي لرقبته وأعلى ظهره، وقد يتطلب جراحة.وأضاف أغنى شخص في العالم أنه سيعرف هذا الأسبوع ما إذا كانت الجراحة ستكون مطلوبة، قبل نزاله في القفص المقترح مع مارك زوكربيرغ.ويتنافس الاثنان بالفعل منذ تموز في أعقاب إطلاق منصة "ثريدز" للتواصل الاجتماعي.