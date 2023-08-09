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تنظيف سماعات الأذن.. إليك الطريقة الصحيحة لتفادي نمو الجراثيم

منوعات

2023-08-09 | 05:39
تنظيف سماعات الأذن.. إليك الطريقة الصحيحة لتفادي نمو الجراثيم
793 مشاهدة

السومرية نيوز - منوعات

متى كانت آخر مرة نظفت فيها سماعات أذنك؟ قد لا يخطر ببالك أنك بحاجة إلى تنظيف سماعات الأذن، لكن يؤسفنا إخبارك أنها بيئة محببة لنمو الجراثيم وتكاثرها، وهو أمر سيؤثر سلباً على صحتك لا سيما إن كنت تستخدم السماعات كثيراً. إليك ما تريد معرفته عن الطريقة الصحيحة لتنظيف السماعات، والمخاطر التي قد تتعرض لها إن أهملت ذلك:

لماذا يجب عليك تنظيف سماعات الأذن؟
تعتبر سماعات الأذن بيئة محببة للجراثيم، فهي موجودة في أذنك لوقت طويل في بيئة دافئة ورطبة مثالية لنمو البكتيريا.

بالإضافة إلى أنك قد تضعها على أسطح مختلفة دون أن تعلم كميات الحشرات المجهرية الزاحفة على هذه الأسطح، بالإضافة إلى ذلك فأنت تلمسها بيديك قبل وضعها في أذنك مما يعني انتقال أي جراثيم محتملة من اليدين إلى الأذن عبر السماعات، وفقاً لما قاله الدكتور كوري بورتنوف، اختصاصي السمعيات بجامعة كولورادو أنشوتز، لمجلة SELF.

وفي المحصلة قد تكون سماعات الأذن الصغيرة الخاصة بك مغطاة جيدًا بالجراثيم المسببة للأمراض.

يقول الدكتور بورتنوف إن الخطر الإجمالي للإصابة بعدوى الأذن من هذه الجراثيم منخفض، لكنه يحدث مع ذلك، لذا لا يزال من المهم تنظيف سماعاتك جيداً قبل استخدامها.

الكائنات الحية التي تحملها سماعات الأذن
حددت الدراسات التي تم فيها دراسة سماعات الأذن جميع أنواع الكائنات الحية التي قد تتواجد فيها بما في ذلك المكورات العقدية والمكورات العنقودية والرشاشيات (فطر شائع) والإشريكية القولونية (E. coli)، على سبيل المثال لا الحصر.

من حسن الحظ، لن تسبب كل هذه الميكروبات عدوى بكتيرية أو فطرية في أذنك، حيث أن بعضها (مثل المكورات العنقودية الذهبية) هي جزء طبيعي من فلورا بشرتنا، ولكن في ظل ظروف معينة، قد تسبب العدوى والضرر.

على سبيل المثال، إذا علق شمع الأذن اللزج على السماعات فهناك فرصة أقوى لتعلق الجراثيم والأوساخ على سماعاتك عند وضعها على سطح ملوث،ويؤدي الاستخدام المطول أيضًا إلى حبس الرطوبة ورفع درجة الحرارة في قنوات الأذن.

يقول الدكتور بورتنوف: "إذا كنت ترتدي سماعات الأذن كثيرًا أثناء النهار ، فمن السهل حقًا تجميع المزيد من الرطوبة في قناة الأذن".

وتشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد عدد الكائنات الدقيقة والرطوبة في أذنك، زاد خطر الإصابة بالعدوى ، بما في ذلك التهاب الأذن الوسطى (التهاب في الأذن الوسطى خلف طبلة الأذن) أو التهاب الأذن الخارجية (التهاب في قناة الأذن الخارجية).

يمكن أن تسبب التهابات الأذن الألم والحكة والإفرازات داخل الأذنين وحولهما. قد يعاني بعض الأشخاص من الإرهاق أو الحمى أو صعوبة السمع كذلك. يقول الدكتور بورتنوف إن تراكم الشمع ، والذي يمكن أن يحدث أيضًا من الاستخدام المتكرر للسماعات، يمكن أن يؤدي إلى ضعف السمع، أو رنين في أذنيك، أو الشعور بضغط الأذن الداخلية.

كيفية تنظيف سماعات الأذن بشكل صحيح
كل هذا يعني أن الأمر يستحق تنظيف سماعات الأذن الخاصة بك ويجب عليك القيام بذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، كما يوصي الدكتور بورتنوف.

وإذا كان لديك تهيج في الجلد في أذنك أو حولها فمن الجيد تنظيف السماعات بعد كل استخدام، فإذا كانت الجراثيم الضارة موجودة على سماعات الأذن الخاصة بك، فقد تزيد فرصة إصابتك بالعدوى إذا كان لديك جرحاً مفتوحاً أو تهيجاً في الجلد في الأذن أو حولها.

أولاً ، قم بإزالة المادة اللزجة
الخطوة الأولى هي إزالة شمع الأذن أو غيره من المواد اللزجة التي قد تكون عالقة بالسماعات، مثل الغبار والأوساخ. تذكر: كلما كانت السماعات أكثر لزوجة، زادت الجراثيم التي تلتقطها من المحيط ، لذلك من الأفضل التخلص من الشمع أولاً.

وفقًا لدليل تنظيف AirPod الخاص بشركة Apple ، يجب ألا تستخدم أداة حادة مثل الملقط أو مبرد الأظافر لإزالة الأوساخ، حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مكبرات الصوت الشبكية. بدلاً من ذلك ، استخدم فرشاة جافة ذات شعيرات ناعمة مثل فرشاة أسنان لإزالة أي أوساخ مرئية – يمكنك أيضًا تجربة أداة تنظيف خاصة بسماعة الأذن.

امسحها بالكحول
بمجرد أن تصبح السماعات خالية من الشمع والأوساخ ، افركها باستخدام محلول 70٪ من كحول الأيزوبروبيل أو 75٪ من الكحول الإيثيلي. تشير الدلائل إلى أن هذه المحاليل فعالة للغاية في قتل معظم الفيروسات والبكتيريا والفطريات. فقط تأكد من البحث عن خيارات آمنة لبشرتك، إذ إن المنتجات المصنوعة من مواد كيميائية قاسية ، مثل المطهرات المستخدمة في المستشفيات ، يمكن أن تترك بقايا على سماعات الأذن ويمكن بالتالي أن تسبب تهيجًا ، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة.

ويعتبر الأيزوبروبيل ، أو الكحول المحمر (70٪ أو أكثر) خياراً رائعاً بهذا الخصوص؛ ضع القليل من الكحول على كرة قطنية أو قطعة قماش ثم امسح سماعات الأذن.

يجب أن تتجنب مواد التبييض وبيروكسيد الهيدروجين ، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بسماعات الأذن. ولا تقم مطلقًا بصب الماء فوقها حتى لو كانت سماعاتك مقاومة للماء.

لا تنسَ تنظيف العلبة جيدًا أيضاً
تمامًا كما هو الحال مع السماعات نفسها ، استخدم فرشاة ذات شعيرات جافة (أو أداة مخصصة) لإزالة المادة اللزجة من داخل العلبة. ثم استخدم قطعة قماش مبللة بالكحول المحمر (أو منديل كحولي) للتخلص من أي جراثيم باقية.

بمجرد تنظيف كل شيء ، فقط تأكد من ترك السماعات والعلبة تجف قبل استخدامها مرة أخرى لتجنب إضافة المزيد من الرطوبة إلى أذنك.

ملاحظة: حاول أيضاً وضع السماعات بعلبتها دائماً بعد الانتهاء من استخدامها يجب أيضًا أن تحاول دائمًا إعادة سماعات الأذن إلى علبتها، لتجنب تراكم الأوساخ.
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