بحثا عن المعادن.. اللصوص ينبشون القبور في فرنسا

وأضافت الصحيفة أن "المواد المستهدفة بالسرقة هي تماثيل صغيرة، خطوط مائية مقدسة، وزينة جنائزية من البرونز، حيث تم تسجيل حوالي 220 سرقة بسبع مقابر في Haut-Rhin خلال حوالي عشرة أيام".ولم يحدث اللصوص أي أضرار في المقابر، بل كانوا يبحثون عن معادن لإعادة بيعها، وهم يستهدفون المقابر الموجودة خارج الأنظار في الريف"، وفق التقرير.من جانبه، قام رئيس بلدية كينجرشيم لوران ريتشي وعلى بعد بضع كيلومترات، في ضواحي منطقة مولهاوس، بوضع ملصقات عند مدخل المقبرة لتحذير السكان "حتى يكونوا يقظين ويذهب الضحايا لتقديم شكوى".كما أشارت البلدية على صفحتها على "فيسبوك" إلى أن "تحقيق الدرك جار". وفي غضون ذلك، نصحت الشرطة عمداء القسم بإغلاق المقابر ليلا.