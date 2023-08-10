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منصة "ثريدز" تفقد أكثر من نصف مستخدميها.. الإعلان خصائص جديدة
منوعات
2023-08-10 | 04:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
88 مشاهدة
السومرية نيوز - منوعات
قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، إن تطبيق ثريدز التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة، مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستغرام، وسط مساعٍ للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد.
حيث فقد ثريدز، الذي ينافس منصة إكس المعروفة سابقاً باسم تويتر، أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب. وتخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل يوليو/تموز الماضي.
إذ قال مسؤول الإنتاج، كريس كوكس، في اجتماع في يوليو/تموز الماضي، استمعت رويترز لتسجيل صوتي له، إن ميتا تنظر في إضافة المزيد من وسائل إعادة جذب المستخدمين، مثل "التأكد من ظهور (منشورات) ثريدز المهمة في أثناء المرور على صفحة إنستغرام".
كما قال زوكربيرغ في منشور الأربعاء إن التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زراً يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز. وتتطلع الشركة كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز في الأسابيع المقبلة.
تراجع عدد مستخدمي تطبيق ثريدز
تحرك زوكربيرغ جاء بعد أن ذكرت شركة الأبحاث "سينسور تاور"، أن تطبيق ثريدز شهد انخفاضاً في عدد مرات التحميل والتفاعل في الأسبوع الذي تلى الضجة التي أحاطت بصدوره.
بينما قالت وكالة رويترز، إنه إذا نجحت المنصة في الاحتفاظ بالمستخدمين، فيمكن أن تحقق خمسة مليارات دولار حصيلة إيرادات سنوية من الإعلانات، وهو ما يعادل ما ربحه تويتر في 2021.
الأسبوع الماضي كشفت البيانات أن عدد مستخدمي "ثريدز"، في أكثر أيام استخدامه كثافة، لم يتجاوز نصف متوسط الاستخدام اليومي لموقع تويتر. إذ يبلغ متوسط عدد المستخدمين لتويتر أكثر من 100 مليون مستخدم نشط يومياً.
فيما قال ديفيد كار، كبير المديرين بقسم دراسة العملاء في موقع Similarweb: "معظم من يستخدمون تويتر بانتظام يُواصلون استخدامه بالمعدل ذاته تقريباً".
فيما سعى زوكربيرغ إلى استغلال الاستياء المتفاقم بين بعض مستخدمي تويتر، وتعهَّد بأن يوفر تطبيق ثريدز ساحة للمشاركة الرقمية القائمة على الإيجابية والتواصل. وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" في حسابه على تطبيق ثريدز: "نحن حريصون على نشر التسامح والمودة في هذه المنصة".
لكن رغم هذه الوعود التي قدمتها منصة ثريدز لمستخدمي تويتر المستائين من التغييرات الطارئة عليه، فإنها فشلت حتى الآن في حثهم على استخدام المنصة بنفس وتيرة المشاركة المنتظمة التي يحظى بها تويتر. ولعل ذلك يرجع إلى أن ثريدز يفتقر إلى بعض المميزات المتاحة في تويتر، مثل إعدادات تشغيل التنبيهات على سطح المكتب، وإتاحة البحث عن الوسوم والكلمات والأسماء.
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