أثناء اللعب.. طفل بعمر التاسعة يعثر على عملة معدنية "نادرة"

وكانت عملة "الدينار" الرومانية الفضية النادرة والتي ترجع إلى عصر الإمبراطور ماركوس اوريليوس، الذي كان يحكم في الفترة 161- 180 ميلادية، قد تم العثور عليها بالفعل الصيف الماضي وتم تقديمها للجمهور خلال مؤتمر صحفي مع الطفل "بيارن".وقالت أوتا هالي عالمة الآثار بولاية بريمن: "نعلم أن هذه العملة المعدنية هي شيء مميز هنا في بريم".وأوضحت هالي إنه توجد قطعتان فقط من نفس النوع في بريمن، مشيرة إلى أن العملة تم العثور عليها في منطقة خارج حدود الإمبراطورية الرومانية.وأعربت هالي عن اعتقادها أنه إما أن تكون هذه العملة المعدنية تم الحصول عليها عن طريق التجارة أو أنها كانت مملوكة لأحد المرتزقة الرومان أو كانت هدية تذكارية احتفظ بها أحد المسافرين.