تلسكوب جميس ويب يرصد "علامة استفهام" كونية.. والعلماء يكشفون الحقيقة

في خلفية ولادة النجوم المذهلة، تكمن نقطة من الضوء على شكل علامة الترقيم الإنجليزية "علامة الاستفهام".وليست واضحة ماهية هذا الشكل بالضبط، لكنه بعيد نسبيا؛ بشكل عام، كلما ظهر كائن أكثر احمرارا في صورة ميدانية، زادت المسافة. وذلك لأن التمدد المتسارع للكون يجعل الضوء يمتد أثناء تحركه نحونا، ما يطيله إلى الأجزاء الأكثر احمرارا من الطيف.ويبدو أن النقطتين لهما اللون نفسه تقريبا، ما يزيد من الاحتمال المثير للاهتمام أنهما يمكن أن تكونا مجرتين بعيدتين تتفاعلان.وهذه ظاهرة نراها قليلا في الكون، ويمكن للتفاعل الثقالي أن يجذب مثل هذه المجرات إلى أشكال ممتدة مثيرة للاهتمام. حتى أن بعضها يشبه أشياء أخرى. وتبدو مجرات Antennae تشبه إلى حد ما المفتاح الموسيقي الجهير (أي نوع يشبه إلى حد ما الجزء العلوي من علامة الاستفهام أيضا).وتبدو Arp 23 وكأنها وردة إلى حد ما. وتبدو Arp-Madore 2026-424 وكأنها جمجمة مخيفة. إنها ليست تلك الأشياء بالطبع؛ يبدو أنها ناجمة عن نزوة في الإدراك البشري تُعرف باسم pareidolia، حيث نرى أنماطا ومعنى في الترتيبات العشوائية للعناصر.لا نرى غالبا شيئا يبدو بدقة شديدة مثل علامة الترقيم، ولكن عن قرب قد تبدو علامة الاستفهام الكونية مختلفة تماما. وقد يكون لدينا مزيج مثالي من المسافة والمنظور لجعل الكائنين يبدوان وكأنهما شيء له معنى بالنسبة لنا.يمكن تنزيل الصورة بالحجم الكامل للتفكير في طبيعة كل شيء من موقع ESA Webb.