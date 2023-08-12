كيفية تشغيل 6 حسابات واتساب في جهاز واحد.. تعمل على هواتف أندرويد فقط

لكن في حال أردت أن تشغل أكثر من حساب من هذا التطبيق على نفس الهاتف، لكي يصبح المركز الرئيسي لجميع الأرقام الخاصة بك أو بالعمل، يتعين عليك تنزيل بعض التطبيقات، والقيام ببعض الحيل للحصول على هذه الخاصية.خلال هذا المقال سنتعرف على أفضل الطرق لتشغيل 6 حسابات مختلفة على نفس الجهاز، لكن للاستفادة من هذه الحلول يتعين عليك استخدام هاتف بنظام تشغيل أندرويد، كما يجب أن تتمتع جميع الأرقام بخيار استقبال المكالمات أو الرسائل النصية القصيرة في وقت إنشاء الحساب.استخدام تطبيقات واتسابحسب موقع "Gadgets Now" الهندي يقدم التطبيق نسختين مختلفتين من التطبيق، إحداهما عادية والأخرى خاصة برجال الأعمال أو ما يُعرف بواتساب بيزنس، هذه الخدمة تمكنك من فتح حسابين مختلفين على نفس الجهاز دون اللجوء إلى حيل خارجية للحصول على حسابات أكبر.للقيام بذلك توجّه إلى متجر التطبيقات في كل من جوجل بلاي وأبل ستور، ثم قم بتحميل كل من واتساب وواتساب بيزنس، بعدها توجّه إلى كل منهما وأدخل الرقم الذي تود استخدامه، من خلال هذه الحيلة ستتمكن من الحصول على حسابين مختلفين على نفس الجهاز دون الحاجة إلى وضعهما في أجهزة مختلفة.لكن هذا ليس كل شيء، فيمكن الحصول على أكثر من حسابين على نفس الجهاز عن طريق اللجوء إلى بعض الحيل البسيطة.توجد على هواتف أندرويد تطبيقات خاصة تقوم بنسخ التطبيق مرتين، ما يمكن من استخدام كل من واتساب العادي والخاص برجال الأعمال مرتين مع أرقام مختلفة، هذه الحيلة تساهم في الاستفادة من 4 حسابات مختلفة في هاتف واحد فقط.حيل داخلية تساعد في استخدام 6 حسابات في هاتف واحدفي هذه الحالة يأتي دور بعض الحيل الصغيرة التي تتمثل في خاصية التطبيقات المزدوجة، التي تضيفها غالبية الشركات إلى هواتفها بنظام تشغيل أندرويد، وتُعتبر جزءاً من واجهة المستخدم المخصصة لتلك الشركات. ولنلقِ نظرةً على دليل العلامات التجارية التالي لنعرف كيفية الحصول على نسخ مزدوجة من التطبيقات.إليك طريقة تفعيل هذه الخاصيات في كل نوع من الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد: