الصين تفتتح أفخم حمام عام في العالم (فيديو)

ويعطي الحمام شعور الدخول إلى القصر وليس إلى حمام عام عند الدخول اليه كونه يبدأ بممر طويل، على جانبيه نباتات بلون أخضر ناصع خارجة من الجدران، وعشرات المصابيح العملاقة التي تضيئه وتقوم بالانعكاس على أرضيته اللامعة الفاخرة، وبعد نهاية الممر توجد أريكة مصممة بطريقة مستوحاة من الزهور.وتقرر تصميم أحواض غسيل الأيدي على شكل نافورة بأحجام وأطوال مختلفة لتناسب الأطوال والأحجام كافة.ويحتوي الحمام، الذي صُمم ليكون مساحة راحة واسترخاء في المركز التجاري الضخم، على قواعد شحن لاسلكية.ومن المتوقع أن يتحول الحمام الفاخر هذا إلى نقطة جذب كبيرة للمركز التجاري.