جزائري يحتجز زوجته وأبناءه الأربعة لمدة 5 سنوات

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن قوات الأمن تدخلت وحررت عائلة كاملة مكونة من أم وأطفالها الأربعة، احتجزهم رب الأسرة قرابة 5 سنوات كاملة بالمنزل.وأفادت الصحيفة بأنه رغم التكتم الكبير، كشفت بعض المصادر عن أن هذا الشخص الذي يقطن بحي 120 ببلدية عين الذهب بتيارت شمالي الجزائر، كان يحتجز زوجته وأبناءه في ظروف بعيدة كل البعد عن الإنسانية، إذ عثر عليهم في ظروف قاسية وغير انسانية.وأشارت المصادر إلى نقلهم مباشرة إلى مستشفى "يوسف دمرجي" لتلقي الإسعافات اللازمة ووضعهم تحت الرقابة الصحية.وأكدت اقتياد الوالد لمركز الأمن للتحقيق معه في ملابسات الواقعة.وذكرت الصحيفة أنه وبحسب البعض ممن روى هذه القضية، فإن أحد أقارب المعني أبلغ السلطات بوضعية هذه العائلة.