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"أقذر من مقعد المرحاض"! خطوات عملية لتنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب

منوعات

2023-08-13 | 04:57
&quot;أقذر من مقعد المرحاض&quot;! خطوات عملية لتنظيف لوحة مفاتيح الحاسوب
المصدر:
عربي بوست
429 مشاهدة

السومرية نيوز - منوعات

يمكن أن تحمل لوحة مفاتيح الحاسوب المكتبي أو جهاز اللابتوب النقال كميات ضخمة من البكتيريا؛ ما يجعل هذا السطح المحدود يضم قرابة 3 أضعاف البكتيريا الموجودة على مقعد مرحاضك الخاص، وقد يصل مستوى اتساخ لوحة المفاتيح أحياناً ليبلغ 3 أضعاف كمية البكتيريا على مقاعد الحمامات العامة أيضاً.

إذ وجدت بعض الدراسات العلمية 3000 نوع من البكتيريا في كل 2 سم مربع تقريباً من لوحات مفاتيح الكمبيوتر، و1600 نوع بكتيريا على فأرة الكمبيوتر في المتوسط. لذلك قد يحاول البعض تنظيف لوحة المفاتيح بشكل دوري لكنهم يجهلون الطريقة الأمثل لفعل ذلك.
 
سطح الحاسوب والعادات يومية تزيد اتّساخه
خلال السنوات الأخيرة، أصبحت المكاتب بمثابة محطات متعددة الأغراض والاستخدامات، سواء كان حاسوبك في العمل أو حتى مكتبك المؤقت باستخدام اللابتوب فوق وسادة وأنت جالس على أريكة منزل.

إذ غالباً ما نتناول الغداء أو الوجبات الخفيفة بينما نرد على رسائل بريدية أو نلعب ألعاب الكمبيوتر بعد ساعات العمل ونحن نتناول المشروبات الباردة.

كما نسمح أحياناً لأجهزة المكتب الخاصة بنا بتجميع الغبار والأوساخ وفتات الطعام دون أن ننتبه أنه يتراكم في أزرار التحكم ويجعلها فوضوية من الداخل، الأمر الذي قد يعطلها عن العمل ويقصر من عمرها.

فيما يلي نستعرض كيفية تنظيف لوحات مفاتيح الحاسوب المكتبي ولوحات مفاتيح أجهزة اللابتوب بالطريقة الصحيحة للحفاظ على كفاءتها وزيادة عمرها الافتراضي.
الخطوات الأولى لتنظيف لوحة المفاتيح
الخطوة الأسهل والأكثر وضوحاً لبدء عملية تنظيف مختلف أنواع لوحات المفاتيح هي من خلال قلب اللوحة رأساً على عقب، وضرب الجانب السفلي للتخلص مما يمكن التخلص منه من الفتات والأتربة.

وللقيام بذلك افصل لوحة المفاتيح عن جهاز الكمبيوتر أو أوقف تشغيل وظيفتها اللاسلكية، ثم التقطها واقلبها لكي تواجه الأرض وتساعد الجاذبية الأرضية في إسقاط ما تراكم بداخلها من الأوساخ.

أما إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح ميكانيكية لها أغطية مفاتيح قابلة للإزالة، فقم بإزالتها وانفض اللوحة بدونها للتخلص بشكل أكبر من الفتات العالق.

تفريش الفراغات بين الأزرار بعناية
تُباع اليوم أنواع مختلفة من فرش لوحات المفاتيح المصممة خصيصاً بجميع الأشكال والأحجام للمساعدة على التخلص من الفتات والشعر وأي أجسام غريبة قد تتسلل تحت الأزرار وتعطلها مع الوقت عن العمل.

أما إذا كنت لا ترغب في إنفاق المال على فرشاة مخصصة، فيمكنك استخدام البدائل المنزلية؛ مثل فرشاة أسنان عادية أو فرشاة المكياج العريضة لتنظيف لوحة المفاتيح.

بعدها قم ببساطة بتمرير الفرشاة عبر المسافة بين المفاتيح للتنظيف.

استخدام الهواء القوي أو المضغوط للتنظيف العميق
بالنسبة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية خصيصاً ولوحات المفاتيح البارزة أو الضخمة نسبياً، يُعد الهواء طريقة سهلة وعملية إذا كنت ترغب في تنظيف لوحة المفاتيح أو صندوق علبة التروس.

بالنسبة للوحات المفاتيح على وجه الخصوص، يمكن استخدام أنابيب الهواء المعلبة لنفخ الكثير من الغبار بعيداً عن المفاتيح وأسفلها دون بذل الكثير من الجهد. كل ما عليك فعله هو إدخال الخرطوم البلاستيكي الشبيه بالقشة داخل العلبة ثم تمريرها في الفراغات بين المفاتيح البارزة.

كما يمكن استخدام نافخ الهواء الكهربائي "الكمبروسر" على درجة دفع متوسطة لنفض الفتات والأوساخ المتراكمة تحت الأزرار، خاصة عند إمالة لوحة المفاتيح أثناء العملية للمساعدة في تساقطها بعيداً.

ومع ذلك، من الضروري الانتباه إلى أن هذه الطريقة قد تجعل المفاتيح تتحلحل من مكانها وتتلف مع كثرة التكرار.

طريقة تنظيف لوحة المفاتيح الخارجية
سطح الأزرار الذي عادة ما نقوم بلمسه دون الانتباه لكميات الزيوت والأوساخ وبقايا الطعام العالقة في أصابعنا يحتاج أيضاً للتنظيف العميق.

وللقيام بعملية تنظيف عميق باستخدام الكحول، يجب توفير التالي: سائل كحول للتنظيف، مكعبات من القطن أو أعواد قطن الأذن، وقطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة (أو أي قطعة قماش خالية من النسالة).

وبمجرد تجميع المستلزمات اللازمة، قم بما يلي:

*فصل لوحة المفاتيح. ثم نقع عود القطن بالكحول واستخدمه للتنظيف حول المفاتيح. ويجب أن تكون قطعة القطن مبللة جيداً، لكنها لا تقطر لكي لا تسبب تلفاً للأسلاك الداخلية. ويتم التخلص من عود القطن بمجرد امتلائه بالأوساخ.
*بعدها يتم استخدام قطعة قطن مبللة لالتقاط الأوساخ والغبار عن سطح الأزرار. بعدها يوضع الكحول على قطعة قماش أو منشفة وتبليلها جيداً لكن دون أن تقطر، واستخدامها لتنظيف الجزء العلوي من مفاتيح لوحة المفاتيح، وكذلك المناطق المحيطة.
*وأخيراً، يمكن استخدام قطعة قماش جافة خالية من الخيوط لإزالة آخر طبقة من الغبار والأوساخ عن لوحة المفاتيح، وتلميعها وتجفيفها بعناية.
*وبعد تنظيف لوحة المفاتيح، يجب التأكد من تركها تجف قبل إعادة توصيلها واستخدامها.
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