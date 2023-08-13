"غفوة الزرافة".. تطوير كبسولة "مميزة" لمحبي النوم خلال العمل

كبسولة النوم "غفوة الزرافة" تشجع على أخذ قيلولة أثناء النهار، كطريقة لتحسين التركيز وكفاءة العمل، صُممت بشكل عمودي، بحيث لا تشغل مساحات كبيرة.

فيما تشتهر اليابان بأنها دولة تؤكد على التفاني الشديد في العمل، الذي يمكن أن تصبح ظروفه قاسية للغاية، لدرجة أن اللغة اليابانية تحتوي في الواقع على مصطلح "الموت بسبب إرهاق" (كاروشي).من أجل تحمل هذا النوع من الإجهاد يلجأ بعض العمال اليابانيين إلى قيلولة قصيرة، فمن المعروف أنها تعزز مستويات الطاقة والتركيز.إذ إنه من السهل تركيب الكبسولة العمودية في المقاهي والمطاعم الصغيرة، لأنها تشغل مساحة صغيرة جداً. ويبدو أن الحفاظ على وضع الوقوف يجعل من السهل على الشخص الذي يستخدم الكبسولة أن يستيقظ من غفوته.كما تتميز الكبسولة بعدة مميزات، حيث تتوفر على نظام إنذار يمكن للمستخدم ضبطه، ونقاط دعم لأجزاء مختلفة من الجسم، لضمان احتفاظ المستخدم بوضعه المستقيم عند القيلولة.كما تتوفر كبسولة النوم على نظام تعديل الارتفاع، بحيث يمكن لأي شخص تحقيق الوضع المثالي أثناء استخدامها، إضافة إلى احتوائها نظام تهوية.بينما تأتي الكبسولة حالياً بنوعين مختلفين، نموذج أبيض عادي، وآخر يحاكي تصميم الخيزران التقليدي، وكلاهما يوفر عزلاً رائعاً للصوت، بالإضافة إلى أصوات متنوعة مصممة للحث على النوم.