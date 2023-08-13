إيلون ماسك يقرر بيع علامة طائر الأزرق في مزاد علني

السومرية نيوز-منوعاتقرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بيع لافتة "تويتر" التي كانت معلقة خارج مبنى الشركة قبل أن يغير اسمها إلى X، في مزاد علني يقام الشهر المقبل.والمزاد يحمل عنوان "Twitter Randing"، ويقام عبر الإنترنت في الفترة من 12 إلى 14 أيلول، ويضم تذكارات وفنونا وأصولا مكتبية.وحسب الموقع الإلكتروني للمزاد، فإن هناك 584 قطعة للبيع، بما في ذلك علامات شعار الطائر الأزرق الشهير وأثاث المكاتب، والثلاجات، وآلات القهوة، ومجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية، ولوحة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.وإحدى اللافتات المعروضة للبيع هي الشعار الذي كان معلقا على مبنى المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو. بالإضافة إلى العديد من لافتات LED مع شعار الطائر وعلامات التصنيف وعلامات @، بالإضافة إلى طاولة خشبية على شكل طائر "تويتر"، ورف كتب على شكل علامة "هاشتاغ #".وأعلن ماسك عن تغيير اسم "تويتر" إلى X، كما غير الصورة الرمزية لملفه الشخصي إلى شعار X ونشر محتوى ترويجيا يضم X's.يذكر أن ماسك اشترى المنصة رسميا في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، خضعت لعدد كبير من التغييرات التي أثارت الجدل، ومنها الحد من عدد الرسائل المباشرة التي يمكن للمستخدم إرسالها وعدد المشاركات التي يمكنهم رؤيتها.