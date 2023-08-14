طفل مبتور الساقين يتسلق قمة بارتفاع 238 متراً في بريطانيا

وتعرض توني هودجيل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات لسوء المعاملة، مما أدى إلى بتر ساقيه، ومروره بحالات متنوعة من الخوف.واستطاع هودجيل من تسلق قمة أوريست هيد في منطقة ليك ديسكريت وجمع مليوني جنيه استرليني (2.54 مليون دولار) لمساعدة الأطفال والمرضى المعاقين، وتمكينهم من التغلب على التحديات التي تواجههم في الحياة.وانضم إلى هودجيل أسطورة تسلق الجبال السير كريس بونينغتون (89 عاماً)، الذي قام بـ 19 رحلة استكشافية في جبال الهيمالايا وتسلق جبل إيفرست أربع مرات. وكانت هناك أيضاً مفاجأة في انتظار هودجيل عندما اقترب من القمة، حيث انضم الجندي المخضرم في الجيش البريطاني هاري بوذا ماغار خلفه في المرحلة الأخيرة.