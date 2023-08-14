مارك زوكربيرغ يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

فقد اعتبر في بيان نشره على منصته الاجتماعية "ثريدز" التي أطلقها الشهر الماضي لتنافس تويتر مباشرة "أظن أننا نتفق جميعاً على أن إيلون ليس جاداً، وقد حان الوقت للمضي قدماً".وأَضاف "لقد عرضت موعداً حقيقياً للنزال...لكن إيلون لم يؤكد أي موعد، ثم قال إنه يحتاج إلى عملية جراحية، والآن يطلب إجراء جولة تدريبية في حديقتي بدلاً من ذلك".في المقابل، سارع ماسك إلى الرد عبر "إكس"، واصفاً زوكيربرغ بأنه "جبان".وأعلن الرجل المثير للجدل الذي يملك أيضاً شركة تيسلا، أنه سيتوجه اليوم الاثنين إلى سيليكون فالي، كاتباً "أتشوق لأطرق بابه".وكان الرجلان اللذان يملكان أضخم منصات التواصل، والمتنافسان في هذا المجال بقوة، أعلنا عن "النزال الموعود" في حزيران الماضي، ما أثار اهتمام الملايين من متابعيهما.كما تطرق رئيسا مجموعتي "إكس" و"ميتا" العملاقتين المتنافسين إلى إمكان تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة (MMA)، فيما جرى الحديث قبل أيام عن 26 أب كموعد محتمل لهذه المواجهة.فيما أعلن ماسك عبر منصته "إكس" يوم الجمعة أن النزال المحتمل قد يحصل في إيطاليا، فيما أكدت الحكومة الإيطالية وجود محادثات حول "حدث خيري كبير".وأضاف "تحدثت إلى رئيسة الوزراء الإيطالية (جورجيا ميلوني) ووزير الثقافة (جينارو سانجيوليانو). وقد أعطيا موافقتهما على (إقامة الحدث في) مكان استثنائي".ردا على ذلك، نشر زوكيربيرغ صورة لنفسه عاري الصدر وهو يثبّت رجلاً آخر خلال ممارسة رياضة قتالية. وقال مالك فيسبوك، المعروف بشغفه في الفنون القتالية والذي شارك في مسابقات برياضة جيوجيتسو، "أعشق هذه الرياضة وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون".لكنه أضاف "إذا تمت الموافقة يوماً على موعد فعلي، فسوف تعرفون ذلك مني. حتى ذلك الحين، من فضلكم افترضوا أن أي شيء يقوله (ماسك) لم يتم الاتفاق عليه".